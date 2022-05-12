نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتسليك حوض المطبخ والحمام في دقيقة واحدة مهما كان الانسداد قويا دون الحاجة إلى سباك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني كثير من السيدات من أنسداد الحوض والبلاعات الدائم ويقوم رب المنزل بالاستعانة بالسباك ليقوم لهم بحل هذا الأمر ونظرا لأن انسداد الحوض والبلاعات يحدث باستمرار مما يجعل ربة المنزل تشعر بالتضجر والغضب لذلك استطعنا أن نحضر لكم اليوم خلطة سحرية نستطيع من خلالها تسليك الحوض والبلاعات في عدة دقائق وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل إلى جانب أنها صحية لا تسبب أي روائح كريهة أو مضرة للأطفال وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بهذه الخلطة من خلال هذا المقال.

مكونات الخلطة السحرية لتسليك البلاعات

نجد أن هذه الخلطة تتكون من مكونات بسيطة جدا وسهلة تتوفر في كل منزل وتستطيع هذه الخلطة تسليك الأحواض والبلاعات بسرعة كبيرة وتخلصنا من الدهون وبقايا الطعام العالقة من الداخل في غضون عدة دقائق وسوف نوضح من خلال النقاط التالية المكونات اللازمة لعمل الخلطة..

خل.

ماء ساخن.

بيكنج بودر.

ملح الليمون.

طريقة تحضير الخلطة السحرية

عندما نقوم بتحضير الخلطة لا تأخذ أي وقت أو مجهود وتكون أمنة جدا وغير مضرة وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..

نقوم بخلط البيكنج بودر مع ملح الليمون ونضعهم في فتحة الحوض ثم نضع عليهم كوب خل.

نحضر لتر من الماء الساخن ونضعه عليهم ونلاحظ حدوث فوران وأنه تم تسليك الحوض تماما.

تستخدم هذه الخلطة أيضا في تسليك البلاعات بنفس الخطوات التي قمنا بذكرها.

طرق العناية بالمطبخ وتنظيف البلاعات

نجد أن ربات المنازل يكون أكثر مكان تتواجد به في المنزل هو المطبخ وذلك لأنه تقوم بتجهيز الطعام دائما وأعداد الحلويات لذلك يجب أن يبقى المنزل نظيفا دائما حتى يسبب لها ذلك الراحة النفسية إلى جانب تنظيف البلاعات وسوف نوضح كيف يتم ذلك من خلال النقاط التالية..