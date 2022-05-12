نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف المجلة المنزلية من مانويل صدرت من جديد في السعودية بخصومات لمدة 12 يوم في المقال التالي

المجلة المنزلية من مانويل ينتظرها كثير من الناس المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لأنها تقدم عروض حصرية على مختلف منتجات المنزل التي تباع داخل متاجرهم والتي تتميز بجودتها المرتفعة وذوقها الرفيع، وهذه العروض الجديدة الحصرية سارية حتى 12 يوم من اليوم لإتاحة الفرصة لكل من يريد الاستفادة منها حسب وقته. المجلة المنزلية من مانويل وعروض الديكور نقضي في منازلنا معظم أوقاتنا كما أن المنزل هو مكان الراحة والأمان والطمأنينة لذلك نهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بالمنزل مثل الأثاث والأجهزة وغيرها.

ومن أكثر ما نهتم به ويعطي منازلنا أناقة وفخامة قطع الديكور الصغيرة التي توضع مثلًا على المنضدة أو في أماكن مختلفة داخل المنزل.

وكما تهتم المجلة المنزلية من مانويل بتقديم خصومات على الأجهزة والأدوات المنزلية الأخرى فتحرص كذلك على طرح مجموعة مميزة من الأدوات مثل المباخر والصواني وأطباق التقديم التي بالإضافة إلى مهامها تلك فإنها تمثل قطعة ديكورية ذات رونق تعطي فخامة للمنزل.

صينية تقديم على شكل دائري وبلون فضي أنيق سعرها 79.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال.

صينية تقديم أخرى فضية اللون لكنها مستطيلة الشكل بنفس السعر ونفس الخصم.

كذلك توجد مجموعة من المباخر ذات اللون الفضي والمظهر الفخم وتتميز بأن لها غطاء.

وأسعارها باختلاف الموديلات بين 79 و94 و95 و99 ريال سعودي بعد الخصم من أسعار تتراوح بين 104 و129 ريال. خصومات فناجين القهوة والشاي القهوة والشاي أكثر المشروبات انتشارًا على مستوى العالم وفي العالم العربي بشكل خاص.

والاهتمام بأشكال فناجين القهوة وجودتها أمر شديد الأهمية لدى عدد كبير من الناس.

وتوجد في المجلة المنزلية من مانويل تشكيلة من مجموعات فناجين القهوة المختلفة بأسعار جيدة وعروض.

يوجد طقم فناجين للقهوة مكون من 12 قطعة سعره 34.95 ريال سعودي بدلًا من 48.50 ريال.

طقم آخر فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 27 ريال والمكون كذلك من 12 قطعة.

أما لمحبي الشاي يوجد طقم كاسات صغيرة للشاي مع الأطباق مكون من 6 كاسات مع 6 أطباق سعره 49.95 ريال سعودي بدلًا من 97.75 ريال.

عرضنا فقط نبذة عن معروضات المجلة المنزلية من مانويل في السعودية وبإمكان من يريد الشراء الذهاب للفروع الرسمية لهم. عمر شويل - جدة المجلة المنزلية من مانويل صدرت من جديد في السعودية بخصومات لمدة 12 يوم - ثقفني

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