شوف عروض لولو ماركت على الجولات والإلكترونيات أربعة أيام كبرى من لولو هايبر ماركت

احصل على أقوى الخصومات التي يقدمها لولو ماركت على مدار أربعة أيام تحت شعار 4 أيام كبرى، تجد داخل فروع لولو كافة ما تحتاجه من مقاضيك اليومية والشهرية بخصومات كبيرة، تتضمن العروض أكثر من نوع من الهواتف الذكية من الماركات العالمية، كما تجد اكسسوارات الجوال وأجهزة اللاب توب والتابلت، كما توجد في هايبر لولو أنواع مختلفة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية مثل الثلاجات والمكيفات وشاشات التلفزيون الذكي، كما توجد ضمن العروض أجهزة الميكرويف والأفران الكهربية.

لولو ماركت

تحتوي مجلة عروض لولو على تخفيضات على عدة أنواع من الشاشات الذكية والإلكترونيات من ماركة أيكون بشكل خاص.

وفر مبلغ أربعمائة ريال سعودي عند شراء شاشة أيكون ليد 40 بوصة مقابل 599 ريال بدلاً من 999 ريال.

احصل على خصم ثلاثمائة ريال عند اقتناء شاشة ايكون الذكية ليد 32 بوصة بسعر 499 ريال بدلاً من 799 ريال.

اشتري شاشة أيكون ليد 32 بوصة مقابل 399 ريال بدلاً من 699 ريال ووفر مبلغ 300 ريال.

تابلت أيكون 8 بوصة الجيل الرابع 16 جيجا مقابل 399 ريال بدلا من 549 ريال.

لولو هايبر ماركت

شاشة سامسونج ذكية عالية الوضوح ألتراس اتش دي 65 بوصة مقابل 3399 ريال بدلا من 4799 ريال، اشتريها الان ووفر 1400 ريال سعودي.

احصل على خصم 1700 ريال عند طلب شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح 75 بوصة مقابل 5599 ريال بدلاً من 7299 ريال.

شاشة شاومي ذكية عالية الوضوح أندرويد 55 بوصة بسعر 1699 ريال بدلاً من 2999 ريال، بخصم قدره 1300 ريال.

احصل على شاشة سكاي وورث ذكية عالية الوضوح اندرويد ألترا اتش دي 75 بوصة مقابل 3699 ريال بدلاً من 6999 ريال، بخصم قدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي.

هايبر لولو

احصل على خمسين ريال خصم عند شراء فرن ميكروويف أيكون 17 لتر مقابل 249 ريال بدلاً من 299 ريال.

وفر 61 ريال واشتري ماكينة حلاقة الشعر مجموعة العناية من ايكون بسعر 59 ريال بدلاً من 120 ريال.

غسالة أتوماتيك أيكون تحميل علوي سعة 9 كيلو مقابل 1349 ريال بدلاً من 1599 ريال.

عرض على قطاعة ايكون 450 واط مقابل 79 ريال بدلاً من 109 ريال.

عروض لولو

ميديا مكيف شباك 2 طن بارد مقابل 1659 ريال بدلاً من 1769 ريال سعودي.

مكيف دوارا سبليت 1 طن حار بارد مقابل 1699 ريال بدلاً من 1749 ريال.

اشتري ثلاجة توشيبا 411 لتر مقابل 2999 ريال بدلاً من 3799 ريال ووفر مبلغ 800 ريال.

ثلاجة سوبر جنرال 251 لتر مقابل 1899 ريال بدلاً من 2299 ريال.

Lulu hypermarket

اومرون جهاز قياس الضغط بشاشة رقمية بسعر 130 ريال بدلاً من 169 ريال.

جي بي ال 2.1 قناة مكبر صوت ساوند بار سينما بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال.

Lulu market

سامسونج زد فليب 3 سعة 256 جيجا الجيل الخامس بسعر 2999 ريال بدلاً من 3999 ريال.

هاتف فيفو في 19 سعة 128 جيجا بايت مقابل 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال.

Lulu offers

لينوفو تاب 10.1 بوصة سعة 32 جيجا مقابل 599 ريال بدلاً من 699 ريال.