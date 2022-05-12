شوف عروض العثيم بتخفيضات هائلة تصل إلى 50% “مهرجان الخمسات”

عروض العثيم بتخفيضات هائلة على جميع المنتجات لتلبية رغبة العملاء في شراء المستلزمات المنزلية، لذلك يحرص عملاء أسواق العثيم على متابعة العروض الأسبوعية على المنتجات المختلفة والتي يزداد الإقبال عليها بشكل كبير للإستفادة من العروض الحصرية والتخفيضات الهائلة على هذه المنتجات، ويمكن متابعة هذه العروض من خلال زيارة فروع أسواق العثيم السعودية أو تصفح العروض من خلال البروشور الخاص بها أونلاين.

عروض العثيم بتخفيضات هائلة تصل إلى 50% “مهرجان الخمسات”

تقدم أسواق العثيم مجموعة من أقوى العروض الاسبوعية الحصرية بتخفيضات هائلة على جميع مستلزمات المنزل، وذلك لتلبية رغبة عملائها ومن أهم هذه العروض:

حليب هالي بودرة سعة الكيس 2.25 كيلو بسعر 55 ريال بدلاً من 68.95 ريال سعودي، الحليب له العديد من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أنه مصدر جيد للكالسيوم لذلك فهو مفيد لصحة العظام، يعمل على علاج حرقان المعدة ويقلل من التوتر مما يساعد على النوم بشكل هادئ وغيرها من الفوائد.

لحم عجل بلدي بدون عظم الكيلو بسعر 56.95 ريال سعودي، يمكن طهي اللحوم بطرق مختلفة كالمقلية والمشوية والمسلوقة ومع الخضروات والأرز والمكرونة وغيرها من الوصفات الشهية، وهي من الأطباق الرئيسية في الكثير من المناسبات مثل الأفراح والعزومات وغيرها.

سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 45.95 ريال سعودي، لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.

مكسرات إكسترا مشكلة سعر الكيلو 63.95 ريال سعودي، الدهون الموجودة بالمكسرات هى دهون غير مشبعة الغير ضارة للجسم، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

كيلو زبيب ممتاز بسعر 15.95 ريال سعودي، يحتوي الزبيب على الكثير من الألياف مما يؤدي إلى عدم الإصابة بالإمساك، ويقي من فقر الدم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة لقيامه بنشطاته اليومية.

نبذه عن أسواق العثيم السعودية

أسواق العثيم السعودية هي ثاني أكبر مراكز التسوق من حيث المبيعات وتأتي بعد بنده، تم تأسيسها عام 1980م ومقرها الرئيسي الرياض، تعمل أسواق العثيم في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك، لها فروع تغطي معظم أرجاء المملكة فهى تمتلك ما يقرب من 281 فرع.