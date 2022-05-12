نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض بنده اليوم الخميس 12 مايو 2022 الموافق 11 شوال 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر عروض بنده اليوم الخميس 12 مايو 2022 الموافق 11 شوال 1443 هـ تقدم شركة بنده السعودية أقوي العروض الأسبوعية بشكل مستمر لعملائها في كافة فروع بنده وهايبر بنده، وعروض هذا الأسبوع من بنده هي عروض الـ 10 و 15 و 20 ريال سعودي والتي توفرها بنده في الكثير من الأوقات لكي يتمكن عملائها من شراء كافة مقاضي المنزل بأقل الأسعار واقوي نسبة خصم في بنده والتي لن تجدها في أي مكان اخر في المملكة.

عروض بنده اليوم الخميس 12 مايو 2022

عروض بنده وهايبر بنده اليوم تحتوي علي المئات من المقاضي المنزلية والاساسية التي يحتاجها الرجال والسيدات والأطفال أيضا لذلك نعرض لكم كافة المنتجات والتخفيضات التي توفرها بنده وتحتوي عروض بنده اليوم علي بطاطس لامب وستون للقلي 2.5 كيلو بسعر 16 ريال للحبة بدلاً من 26 ريال، وتضم عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم علي جبنة كريم قابلة للدهن من المراعي التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ويمكنك شرائها بسعر 20 ريال للعبوة بدلاً من 37.95 ريال. كما سجل سعر لحم التونا الخفيف بزيت دوار الشمس من الخير 185 جرام نحو 20 ريال لـ 5 حبات بدلاً من سعر 32.50 ريال.

اقوي عروض بنده وهايبر بنده تحتوي علي كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا 10000 جرام بسعر 30.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال، وتحتوي عروض بنده هذا الأسبوع علي طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة 1 كيلو بسعر 16.95 ريال للحبة بدلاً من 31.95 ريال ويمكنك شراء عصير عضوي سن بلاست بسعر 17.95 ريال للكرتونة بدلاً من 24.95 ريال.

عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم

تضم عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم الخميس علي خصومات رائعة علي ورق عنب فيكتوريا 908 جرام بسعر 15 ريال للحبة بدلاً من 24.95 ريال وتتوفر ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة من بنده 340 جرام بسعر 10 ريال لـ 4 حبات بدلاً من 18 ريال وتوفر بنده عروض حصرية للأعضاء مثل حليب طويل الأجل كامل الدسم ولبنة فاخرة كاملة الدسم من المراعي، وجبنة مثلثات المراعي 8 قطعة وجبنة شرائح برايد 400 جرام.

عروض اللحوم الطازجة من بنده السعودية تحتوي علي فخذ خروف استرالي بدون عظم، وموزة غنم بالعظم استرالي وفخذ خروف استرالي بالعظم ونقائق بقري برازيلي والكثير من منتجات اللحوم الطازجة التي توفرها بنده وهايبر بنده هذا الأسبوع.

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