بسرعة الصاروخ... خلطات جبار لتنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة هترجع لسه جديدة

تنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون، تعاني ربات البيوت من مشكلة تنظيف أجزاء البوتاجاز بالأخص العيون أو الفرن المحترق وتكون الخطوط السوداء عليهم مع مرور الوقت وتراكم بقع الزيوت أو بعض الأطعمة العالقة والشحوم أثناء الاستخدام وبالتالي زاد البحث من قِبل السيدات عن أسهل الطرق المجربة لتنظيف البوتاجاز والأفران بعمق وإزالة الشحوم والدهون والخطوط السوداء ولذا سوف نقدم لكى الحل الفعال والسحري لهذه المشكلة.

تنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة

يجب الحرص على تنظيف البوتاجاز وجميع أجزاء المطبخ بانتظام لمنع تكون البكتريا وتراكم الدهون البسيطة وتحولها إلى شحوم صعبة حيث يفضل تنظيف سطح البوتاجاز وعيونه يوميا بشكل سريع ثم تنظيفه بشكل عميق كل فترة باستخدام الوصفة المضمونة التالية:

مكونات تنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون

كوب مركز من سائل تنظيف الأطباق.

وكوب ماء ساخن.

كوب خل مركز.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

فرشاة بلاستيكية خشنة.

إسفنجة متوسطة.

منشفة مطبخ.

خطوات تنظيف وتلميع البوتاجاز

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء الساخن والخل وسائل تنظيف الصحون وصودا الخبز وتقليب الجميع معا.

نضع كمية من الخليط على سطح الفرن أو سطح البوتاجاز بعد إزالة العيون وتركها عليه لمدة 10 دقائق.

يمكنك وضع عيون البوتاجاز داخل وعاء مناسب وسكب باقي خليط الخل والصودا عليها وتركها لمدة نصف ساعة ثم غسلها بفرشة خشنة وستلاحظين الفرق.

قومي بغسل سطح البوتاجاز والفرن من الداخل بالفرشاة ثم جففيه بالاسفنجة وأخيرا باستعمال منشفة المطبخ لإزالة آثار الماء وسائل التنظيف.

طريقة تنظيف زهر وعيون البوتاجاز المحترق

الخل المركز والليمون من أقوى سوائل التنظيف وإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة بسرعة لذا قومى بتجربة هذه الوصفة:

مكونات تنظيف زهر وعيون البوتاجاز المحترق

كوبان من الخل المركز.

كوب من عصير الليمون.

كوب من سائل تنظيف الأطباق.

فرشاة غسل البوتاجاز.

منشفة مطبخ.

طريقة تنظيف زهر وعيون البوتاجاز المحترق