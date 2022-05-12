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ان كنتي تبحثين عن اسم للمولود الجديد فنحن نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسماء بنات من القران 2022 ومعانيها أجمل أسماء بنات جديدة ومجموعة كبيرة من الأسماء اكثر من 100 اسم يمكنك الاختيار من بينهم كما اننا نوفر لكل والد ووالدة أسماء بنات نادرة وجميلة 2022 ويمكنك الاختيار من بين هذه الأسماء اسم مولودك الجديد. أسماء بنات من القران 2022 سلسبيل: من أسماء بنات الجميلة والمميزة التي يمكنك التسمية بها ومعناة هو الأمر السهل والسلس للغاية.

تقوي: من أسماء بنات نادرة ومميزة 2022 ومعناة الخوف من رب العالمين وهو من الأسماء التي ذكرت في القران.

اسم سجي: من أسماء بنات نادرة ومميزة 2023 وهو اسم جميل ومعناة الهدوء والسكون والذي يحدث في الليل.

اسم حور: من أسماء بنات الجميلة ومعناة هو وصف للحور العين أي انها فتاة بالغة الجمال وتم ذكرة وصفا لنساء الجنة.

بروج: من الأسماء الجميلة والمميزة التي يمكنك استخدامها لتسمية مولودك ومعناة المكان الذي يرتفع عن الأرض.

اسم ود: من أسماء بنات مميزة ونادرة 2022 ومعناة هو المودة والحب.

اسم براءة: من ضمن أسماء بنات راقية 2022 ومن المسميات التي ذكرت في القران ومعناة التبرأ او الذي لم يفعل شيء ما.

إسراء: من أسماء البنات المميزة والجميلة ومعناة هو اسراء رسول الله من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى. أسماء بنات من الجنة والقران 2022 حسنات: من الأسماء الجميلة والمميزة ومعناة جميل وغني عن التعريف.

تقوى: من أسماء بنات النادرة والمميزة ومعناة هو العبادة وصلاح الحال.

تسنيم: من أسماء البنات النادرة والراقية ومعناة هو عين ماء توجد في الجنة.

مريم: من ضمن أسماء بنات بحرف الميم ويعني السيدة أو بحر الأحزان.

إحسان: هو من أسماء البنات الجميلة ومن ضمن اسماء بنات يبدا بحرف الالف.

رحمة: من الأسماء المميزة التي ذكرت في القران وهو صفة من صفات النبي صلي الله علية وسلم.

حنان: من ضمن اسماء بنات خفيفة ودلع ومعناة هو العطف والشوق.

رحيق: هو من اسماء بنات راقية ومعناة الرحيق الخالص. عمر شويل - جدة أسماء بنات من القران 2022 ومعانيها أجمل أسماء بنات جديدة - ثقفني

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