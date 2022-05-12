نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس وحتى 17 مايو 2022 على أغراض المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الخميس في إطار العروض الأسبوعية، والتي بدأت أمس الأربعاء 11 مايو 2022 وتستمر حتى الثلاثاء 17 مايو 2022 نقدمها لكم اليوم على أغراض المنزل، تهتم أسواق عبد الله العثيم بتجديد العروض الأسبوعية في يوم الأربعاء من كل أسبوع، بما يناسب حاجة الأسرة، وتضم تخفيضات كبيرة على مئات المنتجات المتوفرة بكافة فروع أسواق عبد الله العثيم، الأكثر انتشاراً بالمملكة العربية السعودية، في هذا المقال هيا نتعرف سوياً على أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع وتخفيضات العثيم الأسبوعية على الأغراض والمنتجات المنزلية وكافة احتياجات الأسرة.

عروض العثيم اليوم الخميس على أغراض المنزل

يقدم العثيم هذا الأسبوع عروض مهرجان الخمسات، والذي يتاح فيه شراء منتجات مميزة بأسعار تبدأ من 5 ريالات، وحتى 25 ريالاً مع تخفيضات أخرى بنفس القيم على المنتجات الأعلى سعراً، حيث يستفيد العميل من شراء كافة الأغراض التي يريدها مقابل أفضل سعر ممكن، يمكنك تصفح العروض عبر جوالك من خلال مسح باركود الخاص بمنتجات العثيم، توجد العديد من التخفيضات الأخرى داخل فروع العثيم، عميل اكتساب أيضاً بإمكانه الحصول على تخفيضات إضافية.

آخر عروض العثيم لهذا الأسبوع

تجدون في عروض هذا الأسبوع من العثيم حليب هالي بودرة، شوكولاتة بيست مينيز، مكرونة وفرة بأحجام متنوعة، صابون تايد بودرة للغسالات، تخفيض على شامبو صانسيلك الأصفر ناعم وانسيابي، جبن كاسات كريمي نادك، والعديد من أنواع الأجبان الأخرى المتوفرة بالفروع، لوجبات الفطور وللحشوات.

عدس أحمر، سميد خشن، زبيب، لوز، قهوة هررية، والعديد من منتجات الحبوب والعطارة تجدونها في القسم المخصص بعروض وتخفيضات هائلة، أنواع مختلفة من التمر حسب الرغبة، منها تمر الأصيل صقعي، وتمر عجوة المدينة، وتمر مجدول المدينة، وتمر برحي، وكذلك تمر مكبوس مع الدبس.

في قسم اللحوم هناك مجموعة من العروض على لحم الحاشي بالعظم ولحم حاشي بدون عظم، إلى جانب اللحوم البلدية العجالي سواء بعظم أو بدون عظم، مخلل هلابينو، لانشون الفلة، جبن دمياطي مصري بأسعار منافسة، خليط زبدة إماراتي بوك.

أحدث تخفيضات العثيم الأسبوعية بصفحة واحدة

جمعنا لكم أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة على النحو التالي:

أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية