نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 70% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي تم بنائه في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق المالية والمركزية وكذلك التجارية، ولذلك من أجل بيع كافة المستلزمات والسلع التي يريدها ويحتاج لها كل شخص في السعودية إلى أن قام الهايبر بمنح وتقديم السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية مع العديد من المستلزمات الثانية.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من ضمن الأسواق المتواجد والمتوافر بها كل السلع والمنتجات التي يحتاج لها ويردها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية إلى أن قام الهايبر بتقديم وعرض المستلزمات والمنتجات الغذائية والغير غذائية معها الأجهزة المنزلية والإلكترونية.
إضافة إلى الأجهزة الكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات بالصورة الأسبوعية أو اليومية على كل منتج وسلعة في الهايبر إلى كل عملاء المملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- العبوة الترويجية من الجبن فيتا كاملة الدسم نوعها المراعي مقدار 200 * 2 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- 2.25 جرام من الحليب المجفف كامل الدسم من النوع لونا يكون بسعر 58.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من الجبن راكوتين زانيتي يكون بسعر 16.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الجبن الماسكوريني زانيتي مقدار 250 جرام سعرها يكون 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- الجبن جرانا بادانو زانيتي مقدار 160 جرام تكون بسعر 29.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- روبيان للطبخ من النوع أسماك مقدار 400 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من فيليه السمك الأبيض من النوع أسماك يكون بسعر 25 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- 180 جرام من الجبن كريمي نوعه فيلادلفيا لايت تكون بسعر 10 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- الجبن شيدر كرافت مقدار 6 * 100 جرام تكون بسعر 27.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- الحمص والمعجنات من النوع سمارت جورميه مقدار 140 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- زينجر روبيان بالبقسماط من النوع أمريكانا مقدار 400 جرام يكون سعره 25 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
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