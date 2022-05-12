إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض هذا كما قال جويل فريدريك رئيس شركة كواتر مون للأدوات الصحية والسباكة محذراً من ذلك الفعل لما له من خطورة سنتعرف عليها كما يلي.

إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض لسبب لن تصدقيه توقف حالا قبل فوات الأوان

ما يهم كل سيدة عقب عملية قلي الطعام هو التخلص الآمن من زيت القلي المستعمل، وأول ما يخطر ببالهن هو رمي بقايا الزيت داخل الحوض، وهذا ما يشكل خطرًا كبيرًا لأنها بمجرد أن ترمي الزيت الساخن، يتحول عندما يلامس الماء إلى مواد صلبة تلتصق بأنابيب الصرف مما يؤدي إلى انسدادها بشكل كلي.

زيت القلي المستعمل

أن أي شيء أثقل من الماء يتراكم في أنابيب الصرف مثل بقايا الزيت المستعمل وأيضاً بقايا الأطعمة، مما تسبب بشكل كبير في انسداد دائم بأنابيب الصرف مع ترك رائحة كريهة داخل المطبخ لا تزول إلا بتغيير شامل لتلك الأنابيب وبالإقلاع التام عن فعل ذلك.

بدائل جيدة للتخلص من زيت القلي المستعمل دون خطورة

بعض المصانع تجمع تلك الزيوت وتستخدمها في إعادة التدوير للحصول على منتجات معاد تدويرها وبشكل آمن.

بعض الوصفات الخاصة لإعادة تدويره في المنزل مثل طريقة عمل الصابون السائل باستخدام زيت القلي.

وزارة البيئة المصرية أطلقت مبادرة هدفها عدم رمي الزيت المستعمل في الحوض كما تم الاتفاق مع شركة جرين بان بالتواصل مع المواطنين عن طريق خط ساخن لتجميع زيت القلي المستعمل واستبداله بآخر جديد.

الآن وبعدما تعرفت على كل ما سبق ذكره وآراء المختصين إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض لسبب لن تصدقيه توقف حالا قبل فوات الأوان .