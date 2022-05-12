تلميع الخشب والموبليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش علي البال

تبحث العديد من النساء عن الطرق السليمة لتنظيف خشب المنزل من الأتربة والأوساخ، وخاصة أن الخشب مع مرور الوقت وزيادة الأتربة عليه يفقد لمعانه ورونقه، وعند البحث عن منظف قوي وفعال نجد أن سعره مرتفع بشكل مبالغ، أما المنظفات الرخيصة قد تؤدي إلى تهالك الخشب، ولذلك سنقدم لكم العديد من الطرق المختلفة والطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل.

طريقة تنظيف الخشب ألمطلي

سنعرض لكم طريقة بسيطة وسهلة تساعدك على الحفاظ على خشب المنزل من التهالك، مكونات الخلطة:

إحضار كوب من عصير الليمون.

وكوب كبير أيضًا من زيت الزيتون.

وقطعة من القماش الناعمة.

طريقة تحضير الخلطة

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيها كوب زيت الزيتون ونخلط عليه الليمون.

ونحضر بعد ذلك قطعة القماش الناعمة ونضعها داخل هذا الخليط.

ونبدأ بعد ذلك مسح جميع الخشب الموجود داخل المنزل بقطعة القماش.

ستلاحظين بعد استخدام هذه الطريقة الفرق في لمعان الخشب ونظافته.

ستلاحظين بعد استخدام هذه الطريقة الفرق في لمعان الخشب ونظافته. كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوعين حتى تحافظي على لمعان الخشب.

طريقة تنظيف الخشب الغير مطلي

الخشب الغير مطلي يختلف في تنظيفه عن الخشب المطلي، وتستخدم هذه الطريقة بحذر لأنها قد تزيل الطلاء عن الأنواع الأخرى.

المكونات:

زيت الكتان المسلوق.

خل أبيض، زيت التربنتين.

قماش ناعم.

فرشاة أسنان قديمة.

قماش لفرشه على الأرض.

قفازات مطاطية.

عصا، ومناديل ورقية، وعلبة صغيرة.

طريقة التنظيف