نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم ولمدة 7 أيام على جميع المنتجات الغذائية تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعد من الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك السوق يشتمل ويتضمن على أكبر المجموعات القوية مع أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك يكون من أجل بناء وتشييد شركة من أقوى الشركات الكبيرة والناجحة في المملكة العربية السعودية، وذلك فإن الهايبر يمتلك العديد من المجموعات التي مهدت طريقها لبناء عدة تصورات إيجابية.
عروض بنده السعودية
يكون سوق بنده من إحدى أشهر الأسواق الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يكون من الأسواق التي تمتلك دورًا هامًا في خدمة العديد من العملاء والأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية حتى وصل عددهم حوالي مائة مليون وستون عميل في مجال التجزئة، وأيضًا يمتلك سوق بنده سجل تجاري كبير يعود لسنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- سعر سينابوكس جبن كريمي حجم 135 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 225 جرام من الكوكيز براونيز بالشوكولاتة يكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- الشابورة مقدار 300 جرام من النوع الخليج سعرها يكون 5 بدلًا من 8.25 ريال سعودي.
- كيكة الهيل مقدار 560 جرام سعرها يكون 19.95 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- صامولي المفتوح أنصاف عدد اثنان كيس من النوع هرفي عدد 8 قطع يكون بسعر 5.50 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- شابورة من النوع قراميش الأصلية مقدار 375 جرام سعرها يكون 5 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- عدد 5 قطع من فطيرة بالجبن الرومي يكون سعرها 5 بدلًا من 5.75 ريال سعودي.
- 300 جرام من شرائح الخبز بالبذور الفاخرة من النوع يومي عدد اثنان حبة يكون بسعر 5 بدلًا من 8.50 ريال سعودي.
- خبز البطاطا عدد اثنان كيس مقدار 260 جرام من النوع يومي يكون بسعر 5 بدلًا من 8.50 ريال سعودي.
- 300 جرام من الشابورة بالحليب نوعها قراميش تكون بسعر 5 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- الكعك البلدي من النوع الخليج مقدار 250 جرام يكون بسعر 5 بدلًا من 8.25 ريال سعودي.
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