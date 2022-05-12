نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على الكمبيوتر والأجهزة المنزلية خصومات تصل إلى 65% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في التقديم والمنح لأقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة التي توفرها شركة اكسترا، حيث أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات المتميزة والرائعة في تقديم تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يتلاءم ويتناسب مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة متخصصة في بيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات التي تقوم بتقديمها شركة اكسترا بالسعر القليل المناسب مع كل مواطن متواجد داخل المملكة العربية السعودية، إلى أن ينال كل فرد في السعودية على جميع ما يحتاجه ويريده أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات المنزلية أيضًا، حيث تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المالية والمركزية بالسعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي المتحول كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 8 جي رام حجم 14 بوصة باللون الفضي يكون بسعر 3199 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- سعر التليفزيون من النوع توشيبا حجم 50 بوصة عالي الدقة يكون 1799 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي فاملي 15 سعة 512 جيجا بايت حجم 15.6 بوصة باللون الرمادي يكون بسعر 2699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- تليفزيون من النوع كلاس برو حجم 32 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 599 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- سعر كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي ستريم 11 حجم 11.6 بوصة انتل سيليرون سعة 64 جيجابايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون 1049 بدلًا من 1249 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع كلاس برو عالي الدقة أندرويد 0.9 يكون بسعر 1199 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- غسالة بحوضين من النوع دايو حجم 8.5 كيلو باللون الأبيض يكون بسعر 899 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- سعر غسالة التعبئة العلوية من النوع هاير حجم 6 كيلو بها 8 برامج باللون الأبيض تكون 1299 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع إل جي حجم 16 كيلو تدعم الواي فاي باللون الأسود سعرها يكون 3999 بدلًا من 6449 ريال سعودي.
- الثلاجة الصغيرة ميني بار من النوع فريجو 3.2 قدم الباب المصنوع من الزجاج باللون الأسود سعرها يكون 879 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- غسالة الصحون من النوع ميديا مع 12 مكان خاص بالتخزين بها 7 برامج باللون الفضي سعرها يكون 1399 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
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