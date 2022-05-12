نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية على الشاشات والكمبيوتر تصل إلى 60% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية مكتبة جرير تعمل على تقديم ومنح أقوى العروض الكبيرة المصاحبة لأقوى وأروع الخصومات المذهلة، حيث أن هذه المكتبة تكون من إحدى المكاتب المتخصصة في بيع كافة المستلزمات والسلع التي يريدها ويطلبها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة قد منحت ووفرت تلك الخصومات والعروض المقدمة عن طريق مكتبة جرير بسعر مناسب وملائم مع جميع المواطنين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعتبر من أشهر المكاتب الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالأسواق المالية والمركزية أيضًا، كما أن مكتبة جرير يتوافر ويتواجد بها كافة المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويريدها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية.
كذلك فإن مكتبة جرير قد استطاعت أن توفر وتمنح كافة الألعاب التي يحتاجها ويرغب بها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 48 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 3999 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الترا اتش دي بلون كسوف الفضة يكون بسعر 7599 بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- سعر شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 86 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يكون 7799 بدلًا من 20999 ريال سعودي.
- سعر كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك دي 15 حجم 15.6 بوصة من الجيل العاشر يكون بسعر 1799 بدلًا من 2599 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة الترا اتش دي بالنقاط الرباعية باللون تيتان الرمادي يكون سعرها 4099 بدلًا من 6499 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون الذكية من النوع شاومي مي تي في بي 1 حجم 55 بوصة باللون الأسود تكون بسعر 1699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- سعر كمبيوتر المحمول من النوع آبل ماك برو 16 ام 1 الريتينية حجم 16.2 بوصة مع شريحة ام 1 برو عشرة النوى مع المحرك العصبي 16 نواة يكون 10999 بدلًا من 11799 ريال سعودي.
- الكمبيوتر المكتبي الشامل آبل آي ماك الكل في واحد حجم 27 بوصة من الجيل الثامن يكون بسعر 8499 بدلًا من 9439 ريال سعودي.
- الكاميرا الاحترافية من النوع كانون اي او اس 800 دي المستشعر سيموس مع تصوير الفيديو بدقة 1920 * 1080 بكسل يكون بسعر 2999 بدلًا من 3659 ريال سعودي.
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