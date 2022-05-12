خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100

تبحث الكثير من السيدات حول طريقة فعالة في تنظيف السيراميك من الجير العالق به، لذلك يبحثن دائما على طريقة تساعدهم في تنظيف وتلميع السيراميك من الاتساخات المتراكمة أعلى سطح السيراميك ، حيث تجد السيدات تنظيف السيراميك من الأعمال المنزلية الشاقة، حيث يحتاج تنظيف السيراميك إلى مجهود كبير حتى يصبح لامع ونظيف، لذلك جئنا لكم بوصفة جيدة تساعدكم في تنظيف السيراميك وجعله لامع ونظيف

تنظيف السيراميك

من أشهر الطرق التي تعمل على تنظيف الأرضية بشكل جيد هي كربونات الصوديوم، كما يعرف عن كربونات الصوديوم بفعاليتها الكبيرة في تنظيف الجلود والراضيات، والأشياء التي يصعب تنظيفها، وتأتي تلك الطريقة:

ملعقتين ذات حجم كبير من كربونات الصوديوم.

ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من من الخل الأبيض.

كما يمكنك إضافة أي مسحوق خاص بتنظيف الأرضيات.

طريقة تنظيف الأرضيات