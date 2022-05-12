خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100

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تبحث الكثير من السيدات حول طريقة فعالة في تنظيف السيراميك من الجير العالق به، لذلك يبحثن دائما على طريقة تساعدهم في تنظيف وتلميع السيراميك من الاتساخات المتراكمة أعلى سطح السيراميك ، حيث تجد السيدات تنظيف السيراميك من الأعمال المنزلية الشاقة، حيث يحتاج تنظيف السيراميك إلى مجهود كبير حتى يصبح لامع ونظيف، لذلك جئنا لكم بوصفة جيدة تساعدكم في تنظيف السيراميك وجعله لامع ونظيف
تنظيف السيراميك
من أشهر الطرق التي تعمل على تنظيف الأرضية بشكل جيد هي كربونات الصوديوم، كما يعرف عن كربونات الصوديوم بفعاليتها الكبيرة في تنظيف الجلود والراضيات، والأشياء التي يصعب تنظيفها، وتأتي تلك الطريقة:
- ملعقتين ذات حجم كبير من كربونات الصوديوم.
- ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من من الخل الأبيض.
- كما يمكنك إضافة أي مسحوق خاص بتنظيف الأرضيات.
طريقة تنظيف الأرضيات
- نقوم بإضافة الماء إلى الخليط ثم سكب الخليط بأكمله أعلى الأرضية وترك الأرضية لمدة تلت ساعة بعد انقضاء المدة نقوم بمسح الأرضية بإستخدام المساحة دون اللجوء إلى حك الأرضية، أو بذل مجهود كبير.
- استخدام الخل وملح الليمون في تنظيف الأرضيات.
- ملعقتين من ملح الليمون.
- مضاف لها نصف كوب من الخل الأبيض.
ثلاث ملاعق من البريل.
- ملعقتين من معطر الأرضيات.
- يتم توزيع الخليط على السيراميك، ثم البدء في استخدام فوطة ذات ملمس خشن.
- يتم تمرير الفوطة على الأرضية لفترة حتى تختفي البقع، ثم بعد ذلك يتم غسل الأرضية بماء نظيف، وبعد ذلك يتم مسح الأرضية جيدا.
- مع تجفيفها من الماء العالق بالاضيات، كما علكيي بتجفيف الأرض بشكل مستمر حتى لا تتراكم البكتيريا والجراثيم على السيراميك مما يساعد على تداتساخ الأرضية بشكل سريع.
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