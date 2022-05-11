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مع انتشار فيروس كورونا في السنوات الأخيرة، وازدحام شركات الاتصالات بشكل كبير، واضطرار العميل إلى انتظار فترات طويلة حتى يستطيع سحب فلوس من المحفظة الإلكترونية الخاصة به، بدأت البنوك بتفعيل خدمة جديدة، وهي سحب فلوس من ماكينات الصراف الآلي دون استخدام الفيزا، وعن طريق المحفظة الإلكترونية المشترك بها المستفيد، وأصبحت هذه الخدمة من أفضل الطرق المستخدمة لـ سحب أو ايداع الفلوس من المحفظة الإلكترونية. طريقة إنشاء محفظة إلكترونية تمكن الأشخاص مؤخرًا من سحب أو إيداع فلوس على ماكينة الصراف الآلي بدون استخدام فيزا.

يجب عليك أولا الاشتراك في أحد المحافظ الإلكترونية.

وذلك من خلال الذهاب إلى أحد الفروع الخاصة بشبكة الاتصال المتاحة لديك.

وستقوم هناك بإعطاء رقمك إلى أحد ممثلي الفرع، مقابل 5 جنيهات.

سيقوم ممثلي الفرع بتفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية على هاتفك.

سيتم تأكيد تفعيل الخدمة من خلال وصول رسالة نصية قصيرة على هاتفك.

بعد تفعيل الخدمة يمكنك سحب أو ايداع الفلوس من ماكينات الصراف الآلي. سحب وايداع الفلوس من ماكينة الصراف الآلي بدون فيزا بعد إنشاء محفظة إلكترونية يمكنك بكل سهولة سحب فلوس من ماكينات الصراف الآلي وبدون فيزا.

يجب أولا الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي، ويجب التأكد من أنها تقدم خدمة المحفظة الإلكترونية.

بعد ذلك ستلاحظ في أسفل شاشة الماكينة، استخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية.

وتتبع بعد ذلك التعليمات المتواجدة على شاشة الماكينة.

سيطلب منك إدخال كلمة المرور المتغير، الذي تتلقاه من تطبيق wallet إذا كانت الخدمة تابعة لأحد البنوك، أو كود خاص بشبكة الهاتف التابع لها.

وبعد ذلك قم بإدخال نفس قيمة المبلغ الذي قمت بإدخاله على ماكينة الصراف.

أما بالنسبة للإيداع هي نفس خطوات السحب ولكن بدلًا من اختيار كلمة سحب، ستختار كلمة إيداع.

وأخيرًا لا تنسى التأكد من ماكينة الصراف التي أمامك توفر خدمة السحب والإيداع للمحافظ الإلكترونية. عمر شويل - جدة طريقة عبقرية سحب الفلوس ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في 3 دقائق من أي مكان - ثقفني

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