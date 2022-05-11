فكرة عبقرية طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

مع دخول فصل الصيف يكثر الذباب والناموس بشدة في المنازل، مما يسبب حالة من الإزعاج لأصحاب تلك المنازل، وخاصة مع وجود أطفال صغيرة، وبالرغم من تخوفهم المستمر من استخدام المبيدات الحشرية التي قد تحتوي على مواد سامة، إلا أنهم يضطرون لاستخدامها للتخلص من تلك الحشرات، وهناك أيضًا المصيدة الجاهزة والتي قد تكون بديلًا مناسبًا للمبيدات الحشرية، إلا أن أغلب الأسر لا تستطيع شرائها بسبب أسعارها العالية، و في هذا المقال سنوضح طريقة عمل مصيدة للناموس بالمنزل، بدون تكاليف.

طريقة عمل مصيدة للناموس والذباب بالمنزل

نظرًا لعدم قدرة الأشخاص على شراء مصيدة جاهزة بسبب أسعارها، نقدم لكم طريقة صنع مصيدة بالمنزل، وبدون أي تكاليف.

المكونات:

يجب في البداية إحضار شريط من السولتيب.

وتوافر زجاجة فارغة من الكولا.

تحضير نصف كوب من السكر.

وتحضير أيضًا ملعقة صغيرة من الخميرة.

شراء قلم تحديد، إذا لم يكن متوافرًا في المنزل.

سكين من المطبخ.

طريقة التحضير

في البداية نرسم خط على منتصف الزجاجة، ذلك حتى نستطيع قص الزجاجة إلى نصفين.

نقوم بغلي كوب من المياه، ويتم وضعه في نصف الزجاجة السفلي.

بعد ذلك يتم إضافة ملعقة الخميرة، وإضافة نصف كوب السكر أيضًا.

بعد خلط الخميرة بالسكر في نصف الزجاجة، نقوم بتغطية الزجاجة بكيس من البلاستيك مع عمل ثقوب في الكيس.

وبمجرد أن يقترب الناموس والذباب ناحية الزجاجة، ويشم رائحة خليط الخميرة بالسكر سيموت فورًا.

يمكنك تغيير هذه المصيدة كل 10 أيام للحصول على النتيجة المطلوبة.

وهكذا تكوني استطعتي تحضير مصيدة للذباب في المنازل وبدون أي تكاليف، كما تخلصتي أيضًا من الناموس دون استخدام المبيدات الكيميائية.

كما أن هناك طرق أخرى للتخلص من الذباب مثل استخدام العطور، فهي تساعد على طرد الناموس بشكل كبير.