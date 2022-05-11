نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على اللحوم والدجاج تصل إلى 60% حتى نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تكون شركة بنده من ضمن الشركات الحريصة على عرض ومنح العروض الكبيرة الرائعة المصاحبة لتلك الخصومات القوية والمذهلة جدًا، حيث يمكن منح وعرض تلك الخصومات والعروض أما أن تكون بالصورة الأسبوعية أو اليومية، حيث أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات التي حصلت ونالت عدة توزيعات أساسية وصلت نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة بنده تمتلك ستمائة شاحنة لكي يتم التوصيل لنحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية تصل إلى 75% بمناسبة العودة إلى المدارس
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من أقوى الأسواق الكبيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يتوافر ويتواجد فيه كافة المستلزمات والسلع الغذائية والغير غذائية مع المنتجات والمتطلبات التي يحتاج لها ويرغب بها كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية.
أيضًا فإن السوق قد منح وقدم العديد من الأصناف التي تكون جودتها عالية ورائعة لكي يحصل عليها كل العملاء، وكذلك فهو منح أكبر العروض والخصومات بالسعر الذي يتلاءم مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 450 جرام من كرات اللحم البقري نوعها سيارا تكون بسعر 10 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- 20 قطعة من البرجر البقري من النوع سيارا مقدار كيلو جرام سعرها يكون 20 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- برجر الدجاج الجامبو من النوع سيارا مقدار كيلو جرام عدد 10 قطع سعره يكون 20 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
- عدد 4 حبات من اللحم البقري المفروم من النوع سيارا مقدار 400 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الفلافل الكبير يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- عدد اثنان كيس مقدار 200 جرام من برجر الدجاج الكبير عدد 4 قطع يكون بسعر 8.50 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- 500 جرام من فول الصويا الأخضر تريبون يكون بسعر 20 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الفطيرة السادة نوعها سويتيز مقدار 400 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- 500 جرام من كريم البسكويت نوعه لوتس بيسكوف يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- الحلاوة الطحينية بالفستق من النوع الجميل مقدار 250 جرام يكون سعرها 7.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- المربى بدون سكر من النوع سان دالفور عدد 1 + 1 بمقدار 284 جرام يكون سعرها 26.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
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