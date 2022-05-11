نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض استثنائية تصل إلى 60% على الأجهزة والهواتف حتى نهاية مايو ضمن تخفيضات بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده 60% على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى نهاية شهر مايو 2022، يتوفر طاهية أرز كليك ون سعة 1 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%، تتوفر محضرة طعام مولنيكس بسعر 249 ريال بدلا من 449 ريال خصم 45%، يتوفر خلاط يدوي مولنيكس بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42%، يتوفر بوتاجاز للتسخين سنكور بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال خصم 24% ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر مايو.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية

يتوفر خلاط يدوي كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال خصم 45%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قلاية بدون زيت سنكور بسعر 199 ريال بدلا من 499 ريال خصم 60%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده حتى نهاية مايو قلاية بدون زيت كينوود بسعر 279 ريال بدلا من 579 ريال خصم 52%، يتوفر خلاط مع مطحنتين اريتي 430 وات بسعر 95 ريال بدلا من 165 ريال خصم 43%.

يتوفر موزع مياه بارد وحار كليك اون بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%، تتوفر ضن خصومات شهر مايو نصف الثمن عجانة مع وعاء سنكور بسعر 229 ريال بدلا من 449 ريال خصم 49%، تتوفر ضمن عروض الموسم على الأجهزة الكهربائية هايبر بنده صانعة ساندوتشات تيفال بسعر 239 ريال بدلا من 339 ريال خصم 30%، تتوفر عصارة كولين بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%.

تخفيضات بنده السعودية مايو 2022

يتوفر فرن كهربائي اي تي سي سعة 45 لتر بسعر 265 ريال بدلا من 365 ريال خصم 28%، تتوفر ضمن عروض الموسم هايبر بنده حتى نهاية مايو عصارة بلاك اند ديكر 350 وات بسعر 339 ريال بدلا من 499 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط سنكور 3 في 1 بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%، يتوفر خلاط عمودي سنكور بسعر 479 ريال بدلا من 779 ريال خصم 39%.

تتوفر قطاعة جيباس بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية مايو صانعة ساندويتش كليك أون بسعر 115 ريال بدلا من 149 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج جالاكسي A52S يدعم 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، كاميرا رباعية 64 ميجا بكسيل و أمامية 32 ميجا بكسيل بسعر ورد 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج A33 يدعم 5G سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل و 13 ميجا بكسيل بسعر خاص 1249 ريال، يتوفر هاتف ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسيل و الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسيل بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11% ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر مايو.