شوف عروض العثيم تخفيضات الخمسة والعشرة ريال تعود من جديد

أسواق عبد الله العثيم تقدم مهرجان الخمسات التوفيرية حيث يمكنك التسوق والتوفير عند زيارة العثيم مول، حيث يمكنك التعرف على أقوى العروض والخصومات التي يقدمها في هذا الأسبوع حيث يقدم في هذا الأسبوع أقوى الخصومات على اللحوم الفاخرة والطازجة، والفاكهة الطازجة، وتشكيلة متنوعة من المخبوزات الطازجة، والمعلبات بأنواعها المختلفة، وأكياس الخضروات، كل تلك العروض وأكثر حيث يمكنك الحصول على هواتف المحمول الذكية، والأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، بأسعار تنافسية وتكون العروض سارية من الأربعاء 11 مايو حتى الثلاثاء 17 مايو أو حتى نفاذ الكمية.

عروض العثيم

يعرض العثيم أنواع مختلفة من المكسرات والبقوليات بأسعار مخفضة ضمن عروض هذا الأسبوع.

احصل على كيلو من العدس الأحمر مقابل 7.25 ريال سعودي فقط.

بسعر 15.95 ريال تستطيع شراء كيلو من الزبيب.

سميد خشن سعر الكيلو 5.95 ريال فقط.

كيلو من اللوز النيء مقابل 32.5 ريال سعودي.

مكسرات إكسترا مشكلة سعر الكيلو 63.95 ريال سعودي.

حب دوار الشمس ليمون/ مالح سعر الكيلو 13.95 ريال.

لا غنى عن الهيل في الأكلات العربية اشتري حبتان من هيل زدني 250 جرام مقابل 38.95 ريال.

قهوة برية عربي سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم

بسبوسة بسكويت اللوتس احصل عليها بخصم 50% على الكيلو مقابل 25 ريال فقط بدلاً من 50 ريال.

فطيرة الشاي 5+1 مجاناً بسعر 5 ريالات للحبة بدلاً من 6.75 ريال.

شابورة دخن وزن 400 جرام مقابل عشرة ريالات للحبة بدلاً من 14.95 ريال.

كوكيز الشوكولاتة ديلوكس سعر العلبة 25 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

العثيم مول