نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الخمسات من أسواق العثيم othaim offers خصومات كبرى وتخفيضات جديدة في المقال التالي

وفر مع مهرجان الخمسات من أسواق العثيم ذا الأسبوع، فقد بدأت مجموعة أسواق عبد الله العثيم تخفيضاتها الجديدة بجميع فروع العثيم مول في السعودية، عودة جديدة لعروض الخمسة، العشرة والعشرين ريال في عروض العثيم تستمر على مدار سبعة أيام كاملة، فبعد ما قدمته المجموعة من تخفيضات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تستعد لإبهار العملاء بمجموعة جديدة ومتميزة من الخصومات على السلع الغذائية المختلفة ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، بالإضافة إلى الخصومات على التجهيزات المنزلية والإلكترونيات، وفيما يلي مجموعة من الأصناف المعروضة في مجلة عروض العثيم هذا الأسبوع. أسواق العثيم عبوة شامبو تريسمي تغذية وتجديد للشعر حجم العبوة 400 مل سعر الحبة 15 ريال سعودي.

منظف جف للأسطح باكريستالات 500 مل سعر الحبة عشرة ريالات بدلاً من 18.95 ريال.

كريم دوف 250 مل سعر الحبة 10 ريالات بدلاً من 16.95 ريال بخصم نقدي 6.95 ريال. صابون لوكس صن لايت ليمون 1250 مل سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

لوشن فازلين عناية أساسية 725 مل مقابل 26.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. عروض العثيم كيس أرز جرين فارمز كرنل بسمتي أبيض 10 كجم سعر الكيس 60 ريال بدلاً من 72.95 ريال.

شطة ريد روستر حارة 88 مل احصل على خمس حبات مقابل 10 ريالات بدلاً من 16.25 ريال.

ذرة ليبيز حب كامل علب 340 جرام اشتري أربعة حبات مقابل 15 ريال بدلاً من 25 ريال. مكرونة بانزاني سباغيتي 500 جرام مقابل 6.95 ريال سعودي.

كيس أرز مصري جرين فارمز وزن خمسة كيلو جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

أرز الوليمة مزة بسمتي كيس عشرة كيلو مقابل 66.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جرام ثلاث حبات بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال. العثيم مول زبدة نادك غير مملحة علبة وزن 500 جرام سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 24.5 ريال.

احصل على حبتان من جبن نادك مثلثات 16 حبة وزن 240 جرام مقابل عشرة ريالات بدلاً من 11.5 ريال.

مقابل 25 ريال سعودي اشتري حبتان من كريمة الطبخ نادك 500 مل بدلاً من 31.90 ريال. تخفيضات العثيم ثلاث حبات من شيبس برينجلز أوريجينال 70 جرام مقابل 10 ريالات بدلاً من 19.5 ريال.

خليط كيك فوستر كلاركس شوكو داكنة 500 جرام مقابل 15 ريال للحبتين بدلاً من 26.90 ريال. برجر أمريكانا جامبو بقر عشر حبات مقابل 23.95 ريال بدلاً من 31.5 ريال. عمر شويل - جدة مهرجان الخمسات من أسواق العثيم othaim offers خصومات كبرى وتخفيضات جديدة - ثقفني

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