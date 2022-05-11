شوف خصومات بنده الشهرية خصم 50% علي كل النتجات تسوق الآن واسمتع بالخصم

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خصومات بنده الشهرية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والتي تم بنائه وتشييده بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق المركزية والتجارية والمالية أيضًا، وذلك لكي يتم بيع كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن في السعودية إلى أن وفر السوق المستحضرات الغذائية والغير غذائية.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات شهر مارس تصل إلي 60% تسوق الآن
خصومات بنده الشهرية
يكون متوفر ومتواجد في هايبر بنده كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، أما أن يكن من السلع الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية أيضًا التي يقوم سوق بنده بتوفيرها، فيمكن أن يتم المنح والعرض لتلك الخصومات والعروض بالشكل الأسبوعي واليومي على كل المستلزمات والسلع إلى كل عملاء ومواطني المملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده الأسبوعية سعر الهاتف من النوع شاومي ريد مي 9 أي سعة 32 جيجا بايت 2 جي رام يكون 369 بدلًا من 419 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم هاتف من النوع نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت يكون بسعر 489 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية سعر الهاتف من النوع هواوي نوفا واي 60 سعة 64 جيجابايت 4 جي رام يكون 669 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية الطاولة المدورة نوعها كوزموبلاست تكون بسعر 99 بدلًا من 169 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- تنزيلات بنده الشهرية سجادة صلاة المناسك تكون بسعر 44 بدلًا من 68 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية توصيلة الكهرباء مع عدد 2 يو اس بي وعدد 4 مخارج حجم 3 متر يكون سعرها 99 بدلًا من 142 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية سلة الرحلات من النوع كوزموبلاست يكون بسعر 33 بدلًا من 45 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
- خصومات بنده اليوم سعر سلة الغسيل من النوع كوزموبلاست تكون بسعر 35 بدلًا من 46 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية كرسي الغرناطة تكون بسعر 25 بدلًا من 40 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية بطارية AAA دورسل عدد 4 قطع تكون بسعر 25 بدلًا من 36 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم طقم الأواني الخاص بالطبخ باللون الأسود سوبر كوك تيفال عدد 12 قطعة تكون بسعر 349 بدلًا من 799 ريال سعودي.
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