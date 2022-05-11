شوف خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 50% حتى نهاية شهر مايو على الأجهزة و الشاشات

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 50% حتى نهاية شهر مايو على الأجهزة و الشاشات، يتوفر هواوي ميت بوك دي 14 كور اي 5 سعة 8 جيجا و 512 جيجا حجم 14 بوصة باللون الرمادي بسعر 2599 ريال بدلاً من 3299 ريال تخفيض 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو 2022.

خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 50%

يتوفر ال جي تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2799 ريال بدلاً من 5099 ريال تخفيض 45%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن توشيبا تليفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1799 ريال بدلاً من 3499 ريال تخفيض 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو

يتوفر إتش بي ستريم 11 إنتل سيليرون سعة 4 جيجا و 64 جيجابايت حجم 11.6 بوصة باللون الأزرق بسعر 1049 ريال بدلاً من 1249 ريال تخفيض 16%، ضمن عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 51 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو إتش بي بافيليون 14 كور اي 5 سعة 8 جيجا و 256 جيجا حجم 14 بوصة باللون الفضي بسعر 2949 ريال بدلاً من 3299 ريال تخفيض 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 141 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هومز تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل إتش دي ام دي 2 مدخل يو اس بي بسعر 2199 ريال بدلاً من 3599 ريال تخفيض 39%، ضمن عروض شهر مايو نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 10 كيلو 8 برامج باللون الفضي بسعر 1999 ريال بدلاً من 3299 ريال تخفيض 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الغسالات اكسترا الكبرى

يتوفر هاير غسالة تعبئة علوية سعة 6 كيلو 8 برامج باللون الأبيض بسعر 1299 ريال بدلاً من 1799 ريال تخفيض 28%، ضمن خصومات شهر مايو 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ال جي غسالة تعبئة أمامية سعة 8 كيلو واي فاي باللون الأبيض بسعر 2499 ريال بدلاً من 3799 ريال تخفيض 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كلاس برو مكيف جداري 32000 وحدة روتاري بارد بسعر 3899 ريال بدلاً من 4999 ريال تخفيض 22%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 429 ريال، يتوفر ميديا أوليمبوس مكيف شباك 17700 وحدة تبريد حار بارد بسعر 1379 ريال بدلاً من 1999 ريال تخفيض 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 66 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو.