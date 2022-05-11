اسرار تجهيز كريمة الشانتية مثل الحلواني وطريقة عمل الشانية الشيكولاتة

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عمر شويل - جدة تشتكي دائما ربات المنزل اللذين يحبون عمل الحلويات في المنزل من عدم تماسك الكريم شانتيه وعدم نجاحه معهم واليوم سوف نقدم لكي سر عمل الكريم شانتيه المتماسك بدون جيلاتين وبدون نشا ونتيجة روعة. طريقة تجهيز الكريم شانتية يعتبر الكريم شانتيه من احد المكونات الهامه والضروريه في تزيين معظم انواع الحلويات فيدخل في تصنيع الكيك. وايضا يدخل في تصنيع النواشف مثل الجلاش المتدلعه فهي بنا نتعلم معا طريقه عمل الكريم شانتيه. طريقة التحضير: كوب من الكريم شانتيه الخام. نصف كوب من السكر. 2 كوب ونصف من اللبن. كوب كبير من مكعبات الثلج. طريقة تحضير الكريم شانتيه: نقوم بجرش الثلج جيدا ثم نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضع فيه اللبن.

ثم نضيف السكر والثلج ونشغل العجان على سرعة متوسطة حتى يذوب الثلج.

ثم نقوم بإضافة الكريم شانتيه ونزيد من سرعة العجان بالتدريج.

ونستمر بالخفق على أكبر سرعة في العجان لمدة خمس دقائق.

ستحصلين على كمية كبيرة من الكريم شانتيه باستخدام كوب واحد فقط من الكريم شانتيه الخام.

يمكنك حفظ الكريم شانتيه في الثلاجة واستخدامه عند الحاجة.

يمكن إضافة كاكاو خام مع المكونات للحصول على كريم شانتيه بالشكولاتة.

مكونات طريقة أخرى لعمل الكريم شانتيه:

كوب من الكريم شانتيه البودر الخام.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الماء المثلج. طريقة أخري لعمل الكريم شانتيه: في وعاء عميق نضع الكريم شانتيه والسكر البودر والماء المثلج.

نقلب المكونات جيدا ثم نحضر المضرب الكهربائي ونشغله على السرعة الأولى.

ثم نقوم برفع سرعة المضرب الكهربائي على أعلى سرعة.

نستمر بالخفق على أعلى سرعة حتى نحصل على قوام مضبوط للكريم شانتيه. مكونات عمل وصفة بديل الكريم شانتيه: 3 بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من السكر. نصف كوب من الماء. طريقة عمل وصفة بديل الكريم شانتيه: في وعاء عميق نضع بياض البيض ونقوم بخفقه جيدا بالمضرب الكهربائي. نستمر بالخفق على أكبر سرعة على يتكون من بياض البيض فوم كبير كريمي. في إناء على النار نضع السكر والماء حتى يغلي جيدا.

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