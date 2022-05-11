نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افكار جديدة للتخلص من حشرات المطبخ وحشرات الصيف بطرق امنة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الحشرات من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من ربات المنازل ويزداد تواجدها في المنزل في فصل الصيف.

وذلك الأمر يدفع ربات المنازل للبحث عن أسرع الوسائل التي تقضي على مشكلة الحشرات وبشكل نهائي.

واستطعنا من خلال مقالنا اليوم أن نقدم إليكم قائمة بأسلم الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة حشرات الصيف بشكل نهائي.

طرق التخلص من حشرات الصيف من المنزل

يمكن التخلص من الحشرات بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية بعضًا من أنواع الحشرات وكيفية التخلص منها:

الهاموش

تعتبر تلك الحشرة من الحشرات المزعجة وإليكم في السطور الآتية بعض الطرق التي تساعد على التخلص من تلك النوع من الحشرات:

الشبكة

يمكن بكل سهولة التخلص من هذه الحشرة من خلال وضع شبكة على المنافذ والبلكونات فهذه الطريقة تساعد على الحد من دخول الهامش إلى المنزل.

خل التفاح

يعد خل التفاح من أسلم الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة خلص التفاح ويتم استخدامه من خلال وضع كمية من خلال التفاح في إناء.

ثم يتم إضافة قطرتين من منظف الأطباق وبعد ذلك يتم وضعه حول النوافذ ويفضل أن يتم وضع واحدة وفي كل غرفة فينجذب البعوض إلى ذلك السائل ويموته أثناء محاولة الهبوط.

ويمكن بكل سهولة استبدال الخل بخل جديد بعض مرور أكثر من يوم من أجل الحرص على الحصول على النتيجة المطلوبة.

المبيدات الحشرية:

تعتبر المبيدات من إحدى الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة الحشرات فيمكن استخدم مبيد مصنوع من البيريثرين .

طريقة القضاء على الصراصير والحشرات الزاحفة

يمكن بكل سهولة التخلص من تلك الحشرات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

محلول السكر وصودا الخبز

يمكن استخدامها من خلال خلط صودا الخبز مع كمية قليلة من السكر ثم يتم وضع الخليط في إناء صغير ويتم تركه لحين أن يجذب الحشرات وبالتالي يقوم بقتلهم.

الفازلين الطبي الابيض:

يعتبر الفازلين من الوسائل التي تساعد على التخلص من الحشرات ويتم استخدامها من خلال وضع الفازلين في إناء صغير ثم يتم إضافة السكر أو الدقيق من أجل جذب الصراصير.