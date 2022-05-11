نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية مهرجان الخمسات خصومات جبارة ولفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية مهرجان الخمسات، اعلن الحساب الرسمي لأسَواق العَثيم عبر صفحته الرسمية بتويتر عروض الخمسات والتي تتميز بخصومات كبيرة تصل إلي 50% علي المنتجات، واكد الإعلان أن الخصَومات المتوفرة لفترة محدودة حيث تبدأ من 11 مايو 2022 والموافق 10 شوال 1443، يمكن الآن تصفح عروض الخصومات عبر السطور التالية، كما يمكنك الذهاب لأقرب فرع والتسوق وشراء المخزونات قبل نفاذ الكمية، أليكم تفاصيل عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية.

عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية

يبدأ عرض خمسات من أسواق العثيم اليوم 11 مايو 2022 وينتهي مع نهاية يوم 17 مايو 2022 الموافق بتاريخ هجري 16 شوال 1443، حيث تتمكن من التسوق والاستفادة من العروض والخصومات علي كافة المنتجات بمختلق الأقسام المتوفرة في العرض، بأقل الأسعار وبتخفيض 50% يمكنك الآن شراء كافة مستلزمات المنزل، حيث تعد شركة العثيم بالمملكة العربية السعودية من اكبر شركات الاستثمار، أليكم عروض وخصومات أسواق العثيم:

يوفر لك مهرجان خمسات العديد من المشتريات بمبالغ محدودة وتتماشي مع الكثير من الأسر، حيث توجد تخفيضات هائلة علي العديد من الأقسام، قسم السلع الغذائية، وادوات المطبخ أيضًا متوفرة، والكثير من الأقسام الأخري.

عروض أسواق العثيم السعودية علي السلع الغذائية كما وردت علي النحو التالي:

يوجد بالعرض برجر امريكانا جامبو بقر الموفر بسعر 23.95 ريال سعودي.

كذلك برجر دجاج سيارا جامبو الموفر 1000/ جرام بسعر 20 ريال سعودي.

متوفر داخل العرض ستريس الدجاج عادي/ حار750 جرام بسعر 27.95 ريال.

كريمة المراعي للطبخ 250 جرام متوفرة داخل العرض بمبلغ 11.95 ريال.

زبدة المراعي الغير مملحة 100 جرام متوفرة بمبلغ 10 ريال بدلاً من 13.90 ريال.

عروض وخصومات خمسات

تتميز عروض العثيم بجودتها العالية حيث أنها طازجة دائمًا، كما يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالشركة من متجر جوجل بلاي لهواتف الاندرويد وتصفح العروض الأسبوعية التي لا تنتهي.