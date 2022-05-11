شوف أضخم عروض لولو هايبر ماركت لمدة أربع أيام فقط للأجهزة الكهربائية والإلكترونية

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أضخم التخفيضات والخصومات على مجموعة مختارة من المنتجات المتنوعة لمدة أربع أيام فقط، وذلك من خلال جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة حول المنطقة الشرقية بدءاً من اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 وحتى يوم السبت المقبل والموافق 14 مايو، فبادروا بالسرعة والتوجه في رحلة إلى أحد الفروع الأقرب إليكم، مع العلم أن هذه العروض تشمل قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات البقالة وغيرها العديد من منتجات هذا القسم، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية والمنزلية ورعاية الأطفال، بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المتنوعة والتي سوف مختص بسردها لكم من خلال هذا المقال.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة والأدوات المنزلية:

أيكون فرن ميكرويف سعة 17 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

حامل ثنائي مع إضاءة من أيكون بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

أيكون شواية كهربائية بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

وأقوى العروض على قلاية بدون زيت من أيكون سعة 2.5 لتر بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

مكيف شباك من ميديا 2 طن بارد بسعر 1,659 ريال سعودي بدلاً من 1,769 ريال.

ميديا مكيف متنقل واحد طن بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

توشيبا ثلاجة سعة 411 لتر بسعر 2,999 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال.

شيفلاين طقم قدر ضغط سعة 5 لتر + 3 لتر/ قدر مع غطاء مقاس 24 سم بالإضافة إلى مقلاة مقاس 26 سم بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

باصرة ترمس بمضخة سعة 3 لتر بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

لولو طقم عشاء ميلامين مجموعة مكونة من 34 قطعة متنوعة بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

وأقوى العروض على جرانديور طقم أواني طهي جرانيت مجموعة مكونة من سبع قطع بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عروض الأجهزة الإلكترونية والجوالات:

لينوفو تاب مقاس 10.1 بوصة سعة 32 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

أسوس نوت بوك كور اي 3 بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,879 ريال.

عرض قوي وخصم بقيمة 500 ريال على نوت بوك أسوس كور اي 3 بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.