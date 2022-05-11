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تنظيف البوتاجاز من الحروق، نجد أن تنظيف البوتاجاز من الحروق هو من أهم المهام التي تمثل مشكلة كبيرة لدي اي ربة منزل لأنها من الصعب عملية تنظيف البوتجاز من الحروق، لان البوتجاز هو من أكثر الأشياء التي تتراكم عليها الكثير من الدهون والاتساخات التي يصعب إزالتها بشكل سهل لأنها تكون ملتصقة بالبوتجاز وتحتاج إلى وقت كبير ومجهود لإزالتها، وتبحث ربة المنزل عن طرق مختلفة لتنظيف البوتجاز من الحروق. تنظيف البوتاجاز من الحروق خلطة بيكربونات الصودا

المقادير خمس ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا.

كمية مناسبة من الماء.

استخدام قطعة من السلك الخشن.

رشه صغيرة من ملح الليمون.

قطعة من القماش النظيفة.

نصف كوب من الماء الدافئ. طريقة التحضير نخلط خمس ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا مع كمية مناسبة من الماء في إناء صغير حتى نحصل على عجينة لينة.

نضع عجينة بيكربونات الصودا في الأماكن التي يوجد بها الحروق والدهون في البوتجاز ونتركها على الحروق لمدة نصف ساعة حتي تعمل تنظيف الخروق بفاعلية.

نستخدم قطعة من السلك الخشن وتفرك الخلطة من أماكن الحروق حتى نتخلص من البقع بشكل نهائي.

نضع رشه صغيرة من ملح الليمون علي البوتجاز وأماكن التي بها الحروق و نفركها باستخدام السلك الخشن.

نستخدم قطعة من القماش المبللة في الماء الدافئ ونمسح بها ملح الليمون من على البوتجاز حتى يصبح نظيف ولامع. خلطة الخل الأبيض والليمون المقادير ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من بيكربونات صودا.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون. طريقة التحضير نضع ربع كوب من الخل الأبيض في وعاء صغير مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونضيف عليهم خمس ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضع الخلطة على أماكن الحروق في البوتاجاز بشكل متساوي ونتركها لمدة ثلث ساعه حتي تعمل علي إزالة الدهون والحروق من علي البوتجاز.

ثم نرش ملعقة صغيرة من ملح الليمون على البوتاجاز حتي نقضي علي الحروق نهائيا.

نفرك البقع بقطعة من السلك الخشن حتى نزيل أثار البقع من علي البوتجاز ثم استخدم قطعة من القماش النظيفة في وتلميع البوتجاز. عمر شويل - جدة طريقة سحرية لتنظيف البوتاجاز من الحروق وإزالة أصعب البقع والحروق بكل سهولة - ثقفني

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