شوف أقوي عروض Pand على جميع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية

أقوي عروض أسواق Pand على جميع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بعض من السيدات عندهم عشق جنوني للتسوق وخصوصاً بقسم المشتريات المنزلية وأدوات المطبخ تحديداً لأن أغلب الأوقات يقضينها بداخله لتحضير ألذ وأشهي المأكولات متوفر بالعرض أشكال رائعة للعلب البلاستيك الحافظة للطعام، والأواني العصرية بتشكيلات جديدة ومختلفة ألوان جذابة، ويبحث الجميع عن أجهزة السلع المعمرة التي لا يشكو منها أحداً عند أستخدمه، حيث تقدم لكم أسواق بنده أشهر الماركات التجارية وأفضلها في الأستخدام، والتي يشكو منها أي عميل عند أستخدامها بصفه دائمة.

أقوي عروض Pand على جميع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية

وهذا العرض الأسبوعي يتوافر عروض مغرية على السلع التموينية والغذائية والبقالة بأسعار تترواح بين 10، 20، 30 ريال، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع أسواق panda وهايبر panda.

أقوي عروض مستلزمات المنزل

طقم للرحلات كيب كولد، سعة 20 لتر بسعر 109.00 ريال بدلاً من 158.00 ريال.

صندوق براد للرحلات كيب كولد، سعة 24 لتر بسعر 109.00 ريال.

صندوق براد للرحلات كيب كولد، سعة 46 لتر، بسعر 179.00 ريال.

براد كيب كولد ( كولمن )، 1 لتر بسعر 35.00 ريال.

براد كيب كولد، ( كولمن )، 2 لتر بسعر 54.00 ريال.

براد كيب كولد، ( كولمن )، 3 لتر بسعر 69.00 ريال.

3 قطع طقم صناديق حافظة الطعام مستطيلة + حقيبة طعام لوميناك، بسعر 35.00 ريال بدلاً من 50.00 ريال.

سطل تنظيف توب وير، 10 لتر بسعر 8.00 ريال بدلاً من 14.00 ريال.

سطل تنظيف توب وير، 20 لتر بسعر 13.00 ريال بدلاً من 22.00 ريال.

3 حبات حافظة طعام لومينارك، بسعر 12.00 ريال بدلاً من 17.00 ريال.

ترمس بلون ذهبي من شاها، سعة 3 لتر بسعر 149.00 ريال بدلاً من 220.00 ريال.

عروض مميزة وحصرية من Panda على الأدوات المنزلية