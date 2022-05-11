نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية othaim markets بتخفيضات هائلة في أسواق العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق بأوفر الأسعار في مهرجان الخمسات المتاح حاليًا في عروض العثيم الأسبوعية، فيوجد عدد كبير من المنتجات متوافرة بسعر 5 ريال، ومنتجات بأسعار أقل، لذا بادورا بزيارة أحد فروع أسواق العثيم بالسعودية خلال الفترة ما بين 11 مايو وحتى 17 مايو، للاستفادة من أسعار المنتجات المخفضة وبشكلٍ خاص السلع الغذائية، منتجات التنظيف، بالإضافة إلى عدد من مستلزمات المنزل والحديقة.

عروض العثيم الأسبوعية

مهرجان الخمسات بدأ في أسواق العثيم السعودية othaim markets، مع عروض مميزة وعبوات موفرة من المنتجات، فيمكن شراء 3 أكياس 400 جرام من المكرونة بسعر مميز، وأيضًا تمتعوا بمذاق الشوكولاتة اللذيذ في تشكيلة متنوعة من أشهر أنواع الشوكولاتة الموجودة في كيس وزن نصف كيلو، بخصم كبير على سعره، ونجد أيضًا في العروض الحليب البودر متعدد الأغراض، فيمكن شربه أو يستخدم في عدد من وصفات الحلويات، كما يدخل في تحضير عدد من وصفات العناية بالبشرة.

3 أكياس مكرونة بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 9.75 ريال سعودي.

شوكولاتة بيست مشكلة، بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل اوتوماتيك بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت

تمتعوا بمذاق مميز للحلويات والمعجنات بسعر خاص لفترة محدودة، ومنها خيارات عديدة لوجبة الفطور، فيتوافر الكرواسون بالزبدة الذي يمكن تناوله مع كوب من مشروبك المفضل في الصباح، أو يمكن تناول قطع من كوكيز الشوكولاتة مع كوب من القهوة، كوجبة صغيرة بين الوجبات، وتتوافر فطيرة الشاي وأيضًا كيك الفانيليا، كما يوفر لكم العثيم ماركت كل ما يلزمكم للاحتفال بالمناسبات السعيدة، فتوجد تورتة دائرية الشكل بأكثر من نكهة لذيذة.

بسبوسة بسكويت اللوتس بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 50 ريال سعودي.

علبة كوكيز الشوكولاتة بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم othaim markets

تسوق لوزام حديقة المنزل بأقل سعر مع أوفر عروض السعودية في أسواق العثيم لهذا الأسبوع، حيث تشمل تشكيلة من المسابح بمقاسات مختلفة وألوان مبهجة للاطفال، كما تتوافر الألعاب المحببة لأطفالك ومنها لعبة سيارة مزودة بجهاز تحكم عن بعد، كما يتوافر المزيد من المنتجات الضرورية لتجهيز حفل شواء في حديقة المنزل، ومنها شواية ذات مقبض خشب لشوي اللحوم بحيث بتصبح بمذاق لا يقاوم.