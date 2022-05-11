نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد أسئلة مسابقة الحلم ونوعيتها| وكيفية الإجابة عليها لدخول سحب الـ 500000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت مسابقة الحلم يوم التاسع عشر من مايو الجاري، موعدًا للسحب على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد إعلان الفائز بمنزل الأحلام بقيمة ربع مليون دولار خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول دون استثناء لكل من تخطى عمره الـ 21 عامًا، شريطة استيفاء البيانات والطلبات الأساسية، بجانب الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك، نوضح لكم كم عدد الأسئلة المتوقعة، ونوعيتها، بالإضافة إلى نوعية الأسئلة التي تصل المشتركين.

أسئلة مسابقة الحلم

بالنسبة لعدد أسئلة مسابقة الحلم، فقد يكون سؤالاً واحدًا أو ثلاثة أو أربع أسئلة حسب طبيعة الاشتراك من قبل المسابقة، وفي الغالب لا يزيد عدد الأسئلة عن 4، ونوعيتها من الأسئلة العامة التي تكون في متناول الجميع من الإجابة عليها بكل سهولة، ويتطلب الأمر الإجابة عليها بشكل صحيح من أجل تفعيل الاشتراك، ومن ثم يُرسل لكَ النظام رسالة تؤكد دخول اسمك للسحب بالمسابقة، ويُطلب منك أن تقوم بكتابة اسمك وحلمك الذي تحلم تحقيقه.

كيف أعرف عدد النقاط؟

أما عن كيفية معرفة عدد الفرص والنقاط في المسابقة، لابد من إرسال كلمة score في رسالة نصية للرقم المخصص لبلدك وسيتم خصم قيمة الرسالة بنفس سعر رسالة الاشتراك في المسابقة، مع إمكانية ترقية المشتركين في مسابقة الحلم بين المستويات الخمسة الآتية:

البرونزي الفضي الذهبي الماسي البلاتيني

بعد 8 أيام قد تكون الفائز بــ 500 ألف دولار..لا تضيعوا الفرصة شارك الآن https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/uW3OOJRGOj — الحلم (@Dream_MBC) بعد 8 أيام قد تكون الفائز بــ 500 ألف دولار..لا تضيعوا الفرصة



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https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/uW3OOJRGOj — الحلم (@Dream_MBC) May 11, 2022

جدير بالذكر أن مستويات الترقية في المسابقة تُتيح للمشترك من دخول السحب على جوائز أخرى تكون قيمتها أقل من الجائزة الأولى، لكن في المجمل هي فرصة قوية لمنح المشترك الأمل للمشاركة من جديد في الموسم التالي.

جوائز مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم هذا العام قد أعلنت أنها ستقوم توزيع جوائز مالية تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدد متفاوت من السحوبات الدورية، فنرى جائزة بقيمة مليون دولار، وأخرى 500 ألف و250 ألف، وجوائز 100 ألف و200 ألف دولار، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى.