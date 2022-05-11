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كم عدد أسئلة مسابقة الحلم ونوعيتها| وكيفية الإجابة عليها لدخول سحب الـ 500000$

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عمر شويل - جدة حددت مسابقة الحلم يوم التاسع عشر من مايو الجاري، موعدًا للسحب على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد إعلان الفائز بمنزل الأحلام بقيمة ربع مليون دولار خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول دون استثناء لكل من تخطى عمره الـ 21 عامًا، شريطة استيفاء البيانات والطلبات الأساسية، بجانب الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك، نوضح لكم كم عدد الأسئلة المتوقعة، ونوعيتها، بالإضافة إلى نوعية الأسئلة التي تصل المشتركين.

أسئلة مسابقة الحلم

بالنسبة لعدد أسئلة مسابقة الحلم، فقد يكون سؤالاً واحدًا أو ثلاثة أو أربع أسئلة حسب طبيعة الاشتراك من قبل المسابقة، وفي الغالب لا يزيد عدد الأسئلة عن 4، ونوعيتها من الأسئلة العامة التي تكون في متناول الجميع من الإجابة عليها بكل سهولة، ويتطلب الأمر الإجابة عليها بشكل صحيح من أجل تفعيل الاشتراك، ومن ثم يُرسل لكَ النظام رسالة تؤكد دخول اسمك للسحب بالمسابقة، ويُطلب منك أن تقوم بكتابة اسمك وحلمك الذي تحلم تحقيقه.

كم عدد أسئلة مسابقة الحلم ونوعيتها| وكيفية الإجابة عليها لدخول سحب الـ 500000$

كيف أعرف عدد النقاط؟

أما عن كيفية معرفة عدد الفرص والنقاط في المسابقة، لابد من إرسال كلمة score في رسالة نصية للرقم المخصص لبلدك وسيتم خصم قيمة الرسالة بنفس سعر رسالة الاشتراك في المسابقة، مع إمكانية ترقية المشتركين في مسابقة الحلم بين المستويات الخمسة الآتية:

  1. البرونزي
  2. الفضي
  3. الذهبي
  4. الماسي
  5. البلاتيني

جدير بالذكر أن مستويات الترقية في المسابقة تُتيح للمشترك من دخول السحب على جوائز أخرى تكون قيمتها أقل من الجائزة الأولى، لكن في المجمل هي فرصة قوية لمنح المشترك الأمل للمشاركة من جديد في الموسم التالي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

جوائز مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم هذا العام قد أعلنت أنها ستقوم توزيع جوائز مالية تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدد متفاوت من السحوبات الدورية، فنرى جائزة بقيمة مليون دولار، وأخرى 500 ألف و250 ألف، وجوائز 100 ألف و200 ألف دولار، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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