شوف بخمسة ريال أقوى عروض العثيم ماركت لفترة محدودة على قطع مختارة Al othaim

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عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim market offers

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تنزيلات حصرية متنوعة اليوم لفترة محدودة في جميع الفروع

توجد عدة خصومات حصرية متنوعة على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر زيتون كوبوليفيا الأخضر المحشي، وخصم آخر لبنة بريزيدون، وتنزيل آخر منهم على سعر جبن داري البيضاء، خلطة الزبدة الإمراتية من بلوك، وخصم آخر منهم على سعر جبن هالي البراميلي حليب البقر.

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة على منتجات مختلفة

تتوفر خصومات حصرية لفترة محدودة بجميع فروع العثيم ماركت لفترة محدودة على كافة أنواع اللحوم الطازجة، ومن بينهم: خصم مميز على سعر لحم الحاشي بالعظم، وغيرهم من خصومات على أسعار لحم الحاشي بدون عظم، كما بالفروعةخصومات أخرى على أسعار لحم العجل البلدي بالعظم، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار لحوم العجل البلدية بدون عظم، وخصم آخر منهم على سعر اللانشون البقري، وعلى سعر مرتديلا شامي رومي المدخن.

عروض العثيم شهر مايو على منتجات مختلفة في فروع السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة على أسعار: الجبن الدمياطي المصري، وخصومات أخرى منهم على أسعار مخلل الهاليبينو الحار، وخصومات أخرى منهم على أسعار جبن هالي البراميلي البقري، وغيرهم من عروض على أسعار زيتون فورم جايت الأخضر المشوي.