نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات جديدة 2022 أجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة ونادرة في المقال التالي

ليس هناك ما يضاهي فرحة قدوم مولودة جديدة فالبنت تضيف البهجة والسرور وتملا حياة والديها بكل ما هو جميل. ومن الأمور التي قد تشكل عليهما في البداية اختيار اسم للمولودة الجديدة خاصة بوجود العديد من أسماء البنات. منها أسماء أصول عربية وأسماء اجنبية او أسماء حديثة. الا ان الأهم من اصل الاسم وحروفه هو انتقاء معناه فمن مسؤولية الام والأب اختيار اسم للبنت يحمل معني جميلا ومن خلال هذا المقال سنذكر أسماء البنات ومعانيها. أسماء بنات جديدة 2022 ومعانيها خلود :اسم يرمز للحياة الأبدية ويطلق علي المرأة طويلة العمر.

رغد: اسم مأخوذ من رغد العيش ومعناه نعومة الحياة ويطلق علي الفتاة الجميلة.

رحيق: يطلق هذا الاسم علي العطر النابع من الزهور.

مودة: معناه الالفة والحب ويطلق علي الفتاة حسنة التعامل مع الاخرين.

نور: اسم يطلق علي الفتاة ذات الوجه الحسن والبشرة الامعة شديدة البياض.

رحمة: ومعناه طيبة القلب وحسن الخلق ويطلق علي الفتاة المعروفة بطيبة قلبها.

جنات: جمع جنة ويطلق هذا الاسم علي الفتاة المحبة للخير.

صباح: وهو الوقت بعد شروق الشمس ويطلق علي الفتاة المشعة مثل نور الشمس.

لؤلؤ: احد الأحجار الكريمة ويرمز للمكانة العالية.

ابرار: اسم مأخوذ من البر ويطلق علي الفتاة حسنة الخلق والخلقة.

جلنار: يطلق هذا الاسم علي زهرة الرمان.

جني: معناه جمع الثمار او العسل ويطلق علي الفتاة المرحة.

جوان: اسم ذو اصل فارسي معناه زهرة الربيع ويطلق علي الفتاة الجميلة.

بارعة: اسم يطلق علي الفتاة المتفوقة فيما تقوم به.

باسمة: يطلق هذا الاسم علي الفتاة كثيرة التبسم في وجه الاخرين.

باهرة: معناه ساطعة الإضاءة.

بتول: معناه الطاهرة ويطلق علي الفتاة البريئة حسنة الاخلاق والسمعة.

بثينة: معناه الأرض السهلة اللينة ويطلق علي الفتاة المتواضعة.

خزامي: نوع من الزئبق ازهاره متعددة الألوان.

رسال: جمع رسل وهو اسم يطلق علي الفتاة الحكيمة والغير متسرعة في ردود افعالها.

روفيد: اسم ذو اصل فارسي وهو المكان الذي يفرد فيه العجين.

بيسان: اسم احد المناطق في فلسطين. أسماء بنات إسلامية ابتهال: معناه التضرع والدعاء لله عز وجل للحصول علي شيء ما.

ايمان: التصديق بالقلب والاقرار باللسان.

الاء: نعم الله.

كوثر: وهو نهر اعطي للنبي صلي الله عليه وسلم في الجنة.

اسراء: معناه سير القافلة ليلا.

تسنيم: اسم افضل انهار الجنة عين تسنيم وهو شراب المقربين والتطهرين.

جودي: الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.

اخلاص: يعني الصدق والوفاء والصفاء.

آيات: معناه العلامات والدلائل.

اثار: معناه العلامات التي تبقي من شيء ما.

اريج: الاريج هو الرائحة الذكية والطيبة والعطر الاخاذ والتي تفوح وتنتشر من العطر.

لميس: معناه ليونة الملمس.

اسيل: معناه الفتاة اللينة وذات الخد الاملس. أسماء بنات من اصل تركي اريم: معناه حديقة في الجنة.

الماس: اسم تركي يعني حجر الألماس.

ايليف: يعني الرقيقة او الصادقة.

ايزل: معناه الخلود والابدية.

توانا: معناه اول قطرة مطر من السماء.

بيرين: معناه القطن الأبيض ويعبر عن العفة والطهارة.

تولاي: يعني وضوء القمر الخفيف وهو مأخوذ من اسم تولين الذي يعني هالة القمر من حوله.

ديلارا: معناه العاشق او سارق القلب.

كاميليا: اسم زهرة طيبة الرائحة جميلة الشكل.

يارا: باللغة التركية تعني المحبوبة. عمر شويل - جدة أسماء بنات جديدة 2022 أجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة ونادرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء بنات جديدة 2022 أجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة ونادرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.