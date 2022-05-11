نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الهائلة على الأجهزة الكهربائية لا تقارن تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده، الكثير من الأشخاص يبحثون عن عروض بنده الأخيرة، حيث تتغير عروض بنده من حين لآخر، ونظرا لأن سوبر ماركت بنده يقدم العديد من العروض والمنتجات بأسعار مناسبة جداً، لذلك يتسارع جميع الأشخاص علي معرفة هذه العروض ومواعيدها، كما أن بنده تقدم عروض علي الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الغذائية، وذلك بأقل الأسعار، وهنا سوف نعرض لكم عروض سوبر ماركت بنده لشهر مايو لعام 2022.
عروض بنده السعودية
يقدم بنده العديد من العروض بشكل شهري، وهذه العروض تخص الأجهزة الكهربائية، التي يحتاجها كل منزل، وهذه العروض هي:
- يقدم بنده خصومات علي الأجهزة الكهربائية مثل ثلاجة زانوسي باب واحد بسعر 3699 جنية.
- ديب فريزر اريستون سبع أدراج بسعر 9999 جنية.
- بوتاجاز مودرن، يشمل مروحة وشواية، وتايمر للأمان بسعر 5555 جنية.
- غسالة أطفال تشمل فلتر، ذات سعة 3كيلو بسعر 633 جنية.
- مكنسة تورنيدو 1600 وات، ويشمل سلك طولة 5 متر بسعر ١٠٩٩ جنية.
- غسالة تورنيدو، سعة 6 كيلو جرام، تشمل شاشة لاستعمال الوظائف بسعر ٣٩٩٩ جنية، ضمان خمس سنوات.
تنزيلات بنده اليوم
بالإضافة إلى عروض بنده للأجهزة الكهربائية، يوجد أيضاً العديد من العروض الخاصة اللحوم والمنتجات الغذائية، المستخدمة في كل منزل بشكل يومي، وهذه العروض هي:
- يقدم عروض علي اللحوم، كيلو اللحم البقري، وكيلو اللحم المفروم بسعر 124.95 جنية.
- فراخ متبله وزن واحد كيلو جرام بسعر ٥٩,٩٥ جنية.
- سمك فيليه وزن واحد كليو بسعر 124 جنية.
- جمبري طازج وزن واحد كليو بسعر 170 جنية.
- كيلو الرنجة المدخنة بسعر 44,95 جنية.
- كيلو سمك تونة بسعر ٤٤,٩٥ جنية.
- جبنه فريكو وزن واحد كليو جرام بسعر 145 جنية.
- لانشون حلواني وزن كيلو بسعر 114 جنية.
- جبنه دومتي قليلة الملح وزن كيلو بسعر 49,95 جنية.
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