شوف عروض بنده الأسبوعية على أجهزة المنزل تصل إلى 50% تسوق قبل نفاذ الكمية

عروض بنده هي عروض تأتي من خلال متاجر بنده الموجودة في العديد من دول الوطن العربي ولكن الجدير بالذكر أن هايبر بنده من أشهر المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية،

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عروض متاجر بنده يسعى إليها الكثير من المستهلكين حيث تقدم لهم العديد من المنتجات بأسعار مخفضة مثل:

الترا فرن كهربائي بها كافة الكماليات Ultra Electric Oven.

قطاعة بصل وملوخية Mienta

شاشة تلفزيون من تورنيدو .

كما توجد بعضها العروض على المنتجات الغذائية مثل:.

كيلو ونصف من سمن كريستال بسعر 56 جنيه بدل 60 جنيه مصرى.

كيلو سكر من أجود الأنواع بسعر 11 جنيه مصري.

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عروض متجر بنده تسعى دائما لتوفير العديد من الأجهزة الكهربائية اللازمة لأي منزل وتوفر أيضا العديد من السلع الغذائية والخضراوات واللحوم المجمدة مثل:

دجاج بريدكس حجم 1200 جرام باسعار أقل من الأسعار الموجودة في الأسواق.

خصم على ثمن جبنة نادك بالموتزاريلا بنسبة تخفيض عالية في السعر.

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تقدم أيضا عروض بنده بعض التخفيضات الموجودة على الأجهزة الكهربائية اللازمة للعديد من المنازل بالمملكة العربية السعودية مثل: