نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على أجهزة المنزل تصل إلى 50% تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض بنده هي عروض تأتي من خلال متاجر بنده الموجودة في العديد من دول الوطن العربي ولكن الجدير بالذكر أن هايبر بنده من أشهر المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية،
تخفيضات بنده اليوم
عروض متاجر بنده يسعى إليها الكثير من المستهلكين حيث تقدم لهم العديد من المنتجات بأسعار مخفضة مثل:
- الترا فرن كهربائي بها كافة الكماليات Ultra Electric Oven.
- قطاعة بصل وملوخية Mienta
- شاشة تلفزيون من تورنيدو .
- كما توجد بعضها العروض على المنتجات الغذائية مثل:.
- كيلو ونصف من سمن كريستال بسعر 56 جنيه بدل 60 جنيه مصرى.
- كيلو سكر من أجود الأنواع بسعر 11 جنيه مصري.
عروض بنده بمصر
عروض متجر بنده تسعى دائما لتوفير العديد من الأجهزة الكهربائية اللازمة لأي منزل وتوفر أيضا العديد من السلع الغذائية والخضراوات واللحوم المجمدة مثل:
- دجاج بريدكس حجم 1200 جرام باسعار أقل من الأسعار الموجودة في الأسواق.
خصم على ثمن جبنة نادك بالموتزاريلا بنسبة تخفيض عالية في السعر.
- تخفيض هائل لجبنة بريزيدون الموتزاريلا تستمر خلال أسبوع.
عروض بنده السعودية
تقدم أيضا عروض بنده بعض التخفيضات الموجودة على الأجهزة الكهربائية اللازمة للعديد من المنازل بالمملكة العربية السعودية مثل:
- كما أنه في العروض وصل سعر المكنسة الكهربائية التابعة لماركة أريتي بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي.
- فرامة اللحمة بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من ثمن 249 ريال سعودي.
- عجانة سنكور بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودى بتخفيض يصل الى 400 ريال سعودي.
- كما أنه وصل سعر علبة التونة المفتتة بسعر 95. 15 ريال سعودي بدلا من 23.80 ريال سعودي.
- كما أنه نجد أنه يصل سعر 2 لتر من الآيس كريم الى 20 ريال بدلا من 33.95 ريال سعودي، بتخفيض يصل إلى 13 ريال سعودي
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