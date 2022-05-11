نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على أجهزة المطبخ تصل إلى 40% بجميع الفروع في المقال التالي
تحدث الكثيرون عن عروض بنده، وذلك بعد أن أحدثت طفره ملحوظة وكبيرة في عالم العروض، وقدمت الكثير من التخفيضات لجميع عملائها، وأيضا للأشخاص الذين لم يتعاملوا معها من قبل، وهذا ما جعل البعض يتساءل عن أجدد العروض التي تقدمها، وهل تتضمن قائمة العروض الأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية أم لأ، كل ذلك سوف نوضحه بشكل كبير في السطور الآتية.
عروض بنده على الأدوات المنزلية
سوف نقدم لكم بعض العروض المفعلة من قبل بنده على المستلزمات الخاصة بكل بيت، وذلك على هذا النحو:-
- شواية كهربائية كولين بسعر 149 جنيه بدلا من 219 جنيه.
- سخان ستانلس ستيل كليك أون بسعر 59 جنيه بدلا من 89 جنيه.
- ميكروويف كينوود بسعر 249 جنيه بدلا من 449 جنيه.
- قدر ضغط كهربائي بسعر 239 جنيه بدلا من 299 جنيه.
- عصارة بلاك اند ديكر بسعر 339 جنيه بدلا من 399 جنيه.
- خلاط سيكون بسعر 89 جنيه بدلا من 139 جنيه.
خصومات بنده اليوم
لقد أفصح هايبر بنده عن توافر كافة المستلزمات التي تحتاج إليها كل فتاة، وكل ربة منزل، حيث أنه يوفر لكم جميع الأدوات المنزلية بكافة مشتملاتها، فضلا عن إتاحة الكثير من أنواع الأجهزة الكهربائية الحديثة، ويوفر أيضا أنواع عديدة للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أنه يعطي للأشخاص حرية التجول في المحلات والفروع الخاصة به، وشراء جميع المستلزمات بشكل حر، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يمكننا ذكرها لكم على هذا النحو:-
- عمل خصومات كبيرة على العديد من أنواع المنتجات الخاصة بالمنظفات والأدوات التي تساعد في التعقيم.
- بالإضافة إلى أنها تتيح لجميع عملائها الحصول على كافة ما يريدون ويرغبون في اقتنائه من مكان واحد، فهم ليسوا بحاجة إلى التجول في أكثر من مكان لشراء ما يرغبون فيه.
- فضلا عن أن خصوماتها وتخفيضاتها تصل إلى أكثر من 44 في المائة.
- كما أنها تسمح للعملاء في أن يطلبوا كافة الطلبات الخاصة بهم من فروع بنده من خلال المواقع التي وفرتها لهم بنده، وأتاحت إمكانية الدفع عن طريق الفيزا كارت، فودافون كاش.
- تصل إليهم كافة الطلبات وهم في بيوتهم.
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