نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية بنصف الثمن على الشاشات والجوالات لفترة محدودة في المقال التالي

يبحث مواطني المملكة العربية السعودية عن عروض بنده ولكن التي تختص بالأجهزة والهواتف وما إلى ذلك، حيث أنهم يريدوا معرفتها قبل ذهابهم إلى المتجر مباشرة، والجدير بالذكر أن هايبر بنده يعتبر واحد من المحلات الكبرى التي توجد في المملكة العربية السعودية، والتي لها علاقة بالهواتف وأجهزة المطبخ وما إلى ذلك. عروض بنده السعودية هناك خصم على جهاز أندرويد الخاص بتليفزيون مي بوكس اس من شاومي حيث بلغ سعره 239 ريال سعودي، وذلك بدل سعره 437 ريال سعودي.

يوجد عرض حصري من الهايبر على تليفزيون امبكس جلوريا الذي يمتلك مقاس 65 بوصة، وتمتع بجودة عالية 4 كيه، أصبح سعره في هايبر بندة 1699 ريال سعودي ، بدل 2409 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالاكسي اي 52 والذي يدعم جميع الشبكات الخاصة بالاتصال الجيل الرابع 4g، كما بدأت الهاتف تمتع بتواجد مكانين للشرائح، ومساحة تخزينه 128 جيجا بايت، كما أن الشاشة مصممة على مقاس 6.5 بوصة أصبح سعره 1149 ريال سعودي، وذلك بدل سعر 1249 ريال سعودي.

حيث أنه يتواجد عرض لجهاز جوال سامسونج جالاكسي اي 12، والذي يدعم أيضًا كافة الشبكات الخاصة بالجيل الرابع، وتمتع بعدد 2 شريحة، أما عن مساحته المخصصة للتخزين فتبلغ 64 جيجا بايت، ومساحة الشاشة بلغت 6.5 بوصة، وهنا يصبح سعر الهاتف 575 ريال سعودي، وذلك بدلًا من سعر 599 ريال سعودي.

كما أنه تمتع هاتف Samsung galaxy a02 بعديد من الصفات. التي شملت على، أنه يقوم بدعم كافة الشبكات الخاصة بالاتصال وخصيصًا الجيل الرابع، كذلك يتواجد عدد 2 مكان للشريحة، أما عن مساحة الذاكرة الخاصة بالجهاز فكانت 32 جيجا بايت، وبلغ مقاس شاشة الهاتف 6.5 بوصة، وهنا بلغ سعره ما يقرب من 399 ريال سعودي، وذلك بدل سعر 425 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بنصف الثمن على الشاشات والجوالات لفترة محدودة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية بنصف الثمن على الشاشات والجوالات لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.