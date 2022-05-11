تلميع الخشب والموبليا ترجعي الخشب القديم جديد من جديد بمكون واحد

بعد استخدام الموبيليا لسنوات طويلة داخل المنزل، ومع تناثر الغبار وتراكمه عليه، وعدم الاهتمام بنظافته لفترات طويلة قد يتأثر الخشب ويؤدي إلى هلاكه، بالإضافة إلى أن تعرض الخشب لأشعة الشمس لفترات طويلة، قد يؤدي أيضا إلى تهالك أثاث المنزل، ولكن هناك العديد من الطرق البسيطة والسهلة لتلميع الموبيليا في المنزل، وفي هذا الموضوع سنعرض أهم الطرق المستخدمة لتلميع الخشب بالمواد الطبيعية.

تلميع الخشب وتنظيفه

هناك بعض النصائح قبل البدء في تلميع الخشب، يجب عليك الانتباه إليها بدلا من استخدام أدوات غير مناسبة قد تؤدي إلى تهالك الخشب:

عدم استخدام الماء على الخشب بأي شكل من الأشكال.

أشعة الشمس قد تؤدي إلى تلف الخشب، لذلك يجب إبعاد الخشب عن الشمس.

استخدام فوطة ناعمة يوميا، لإزالة الأتربة والغبار من على الخشب.

يفضل استخدام المواد الطبيعية في تلميع الخشب، والبعد عن المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى تهالك الخشب.

عند شراء أثاث المنزل، يجب التأكد من جودة الخشب، واختيار الخشب المتين، حتى تضمن بقاء عمر الخشب لفترة أطول.

عند تنظيف حفر الخشب، يجب استخدام فرشاة أسنان.

تنظيف خشب المطبخ من الدهون المتراكمة

يعتبر خشب المطبخ من أكثر الأماكن التي تتأثر، وذلك نتيجة الدهون المتراكمة عليه من عملية الطهي المستمرة، ولذلك يجب تلميع المطبخ دائما.

وأهم مكون يمكنك استخدامه للتخلص من دهون المطبخ هو البيكنج صودا.

قومي بخلط البيكنج صودا مع القليل من المياه.

ثم بعد ذلك أحضري قطعة من القماش ناعمة، وابدأي في عملية التنظيف.

تلميع خشب المنزل بالكحول وخل التفاح