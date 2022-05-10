شوف عروض لولو ماركت السعودية اليوم للجوالات والإلكترونيات وتخفيضات حصرية من lulu hypermarket

أجدد عروض لولو ماركت السعودية اليوم للجوالات والإلكترونيات وأقوى التخفيضات والخصومات من lulu hypermarket، حيث تشمل المجلة الأسبوعية مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع المستهلكة بشكل يومي، حيث تتنوع ما بين المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ومستلزمات المنزل الحديث بالمملكة السعودية، بينما نستهدف اليوم أقوى التخفيضات على أسعار الجوالات والإلكترونيات، والتي تشمل اكسسوارات الجوالات والشاشات التلفزيونية بأحجام ومواصفات مختلفة، وتستمر العروض حتى يوم 17 مايو 2022 أو حتى تنتهي الكميات المتاحة، يمكنكم الاستمتاع بتصفح العروض في التالي وإتمام عملية الشراء والتسوق من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ لولو ماركت، أو من خلال زيارة أحد أقرب الفروع، تابعوا معنا كافة التفاصيل فيما يلي.

عروض لولو ماركت السعودية اليوم للجوالات

تضم تخفيضات الجوالات الإصدارات الأكثر مبيعًا واستخدامًا في المملكة السعودية، بحيث توفر للمستخدم تجربة أداء تتمتع بلكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى التنوع في تصميم الجوالات من حيث الشكل الخارجي أو من حيث البرمجة الداخلية، ولكل عشاق أجهزة ابل ايفون تمتع مع أقوى الخصومات من لولو هايبر ماركت فرع الدمام المتوفر في حي الريان، وذلك على سعر جوال ابل ايفون 13 برو، أما لمحبي أجهزة سامسونج وأجهزة الجوالات من شركة هواوي الصينية فيعرض لكم لولو ماركت مجموعة من الخيارات المحدودة لبعض الإصدارات التي حازت على إعجاب مستخدميها.

لولو ماركت عروض السعودية

ابل ايفون 13 برو 128 جيجا بايت بسعر 4569 بدلًا من 4699 ريال.

سامسونج جالاكسي زد فليب 3 الجيل الخامس 5G بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال.

هواوي نوفا 9 إس إي 128 جيجا الجيل الرابع بسعر 1199 ريال.

جوال هواوي واي 9 إيه 128 جيجا بسعر 949 بدلًا من 1099 ريال.

هواوي واي 5 بي 32 جيجا بسعر 369 بدلًا من 399 ريال.

شاومي بوكو إف 3 128 جيجا بسعر 1199 بدلًا من 1549 ريال.

جوال شاومي 11 128 جيجا الجيل الخامس بسعر 2199 بدلًا من 2979 ريال.

لولو ماركت عروض الالكترونيات

تضم عروض الإلكترونيات من لولو ماركت أجهزة لابتوب من شركة أسوس، وبعض الخيارات المتاحة من أجهزة التابلت المناسب لجميع الأعمار والمتعدد الاستخدامات، بينما يقدم سلسلة متاجر لولو بعض القطع المصنفة ضمن فئة اكسسوارات الجوال ومنها السماعات اللاسلكية من شركة أونور، الساعة الذكية من جوي رووم، بنك الطاقة بقوة 10000 مللي أمبير من جوي، والقرص الخارجي المخصص لنقل البيانات من ويسترن ديجيتال.

لولو هايبر ماركت