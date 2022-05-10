شوف عروض اكسترا extra على الإلكترونيات بأسعار مفاجأة وخصم 75% حصريًا على موقع أكسترا

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين على كل الأجهزة والإلكترونيات متاحة بخصومات فصل الصيف الجديدة بأسعار مفاجأة تجدوها بالفروع لفترة محدودة، كما تجدون على موقع أكسترا أقوى التخفيضات المتجددة يوميًا مع مزايا إضافية للشراء الفوري وخدمات ما بعد البيع المقدمة لعملاء المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا extra على الإلكترونيات بأسعار مفاجأة وخصم 75% حصريًا على موقع أكسترا

يقدم موقع اكسترا extra يوميًا أفضل التخفيضات على اسعار الجوالات الذكية والشاشات واللابتوب المحمول، والتي تضم أعلى المواصفات بخصم يزيد عن 75% على الشاشات، حيث بدأ موسم الصيف ليأتي إليكم بكبرى الخصومات التي تتنافس كل المتاجر على تقديم الأقوى منها، وهذا يعد فرصة رائعة للعملاء للتسوق بأقل تكلفة ممكنة.

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تتيح متاجر السعودية أكثر الأجهزة طلبًا في المملكة لتلبية إحتياجات العملاء، وللسبب ذاته يقم متجر إكستر العديد من الشاشات المتنوعة في مواصفاتها ومقاساتها، كما أنه يوجد من بينها ماركات هي الأشهر عالميًا، وبهذا تجمعون بين الشاشة الأعلى في الجودة والأقل سعرًا، وفي التالي نترككم مع أسعار شاشات سوني، وال جي، وكلاس برو، وسامسونج، وهواوي.

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متاح في الصور التلية أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول من اللابتوب بخصم وصل إلى 30% على أجهزة هواوي huawei حتى نفاذ الكمية ، والتي تقدمها لكم اكسترا السعودية بمواصفات متنوعة من سعة الرامات، ومقاس الشاشة، ومساحة القرص الصلب، كما متاح أجهزة من مايكروسوفت microsoft واتش بي، ولينوفو، وايسر.

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مع خدمة الدفع من خلال اقساط اكسترا يمكنكم الآن الحصول على جوالات سامسونج samsung بخصم يصل إلى 39%، حيث شهد الجوال إقبالًا كبيرًا من العملاء منذ طرحه بالأسواق السعودية، ومتاح كذلك جوال اكسترا ايفون 11 iphone بخصم 26%، مع مختلف إصدارات الأجهزة الأخرى من الشركتين بسعر مخفض جدًا.

عرضنا لكم اليوم أحدث تخفيضات اكسترا الجديدة والمقدمة على كل الإلكترونيات بأسعار مذهلة نالت رضا عدد كبير من العملاء، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الإتصال على رقم اكسترا الموحد، وللإطلاع على جديد الخصومات برجاء متابعتنا ليصلكم أحدث الأسعار لحظة بلحظة.