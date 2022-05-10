شوف عروض المنيع للأجهزة الكهربائية مكيفات وغسالات ومئات الأجهزة بأسعار خيالية almanea offers

يبحث الآلاف يومياً عن أحدث عروض المنيع للأجهزة الكهربائية، حيث تشتهر شركة المنيع بتقديم أسعار تنافسية على الأجهزة الكهربائية من مختلف الماركات العالمية، وعلى رأس العروض المقدمة من الشركة تأتي عروض المنيع للمكيفات والغسالات والثلاجات في مقدمة الأجهزة المعروضة، ولا تقف العروض على أجهزة المنزل فقط وإنما تمتد لتشمل ألعاب الفيديو وآلات العناية الشخصية للرجال والنساء على حد سواء، كما تتيح الشركة خصومات وتخفيضات كبيرة على الشاشات والصوتيات، وفيما يلي نقدم بعض العروض المتوفرة اليوم من شركة المنيع.

عروض المنيع للأجهزة الكهربائية

احصل على نسبة خصم 15.81% عند طلب شفاط أريستون بلت ان هرمي 60 سم استيل AHPN6.4FLMX، حيث يعرض مقابل 1119 ريال سعودي بدلاً من 1329 ريال، قيمة الخصم النقجي المتوفر على الجهاز حاليا 210 ريال.

يمكنك شراء سطح كلفيناتور بلت ان كهرباء 86 سم أسود اللون بسعر 2499 ريال بدلاً من 3679 ريال، والحصول على نسبة خصم 32.08%.

سطح تيرم 86 سم 4 غاز 2 كهرباء استيل ايطالي زهر متاح بنسبة خصم 33.38%، تستطيع شراؤه مقابل 1598.99 ريال بدلاً من 2400 ريال سعودي.

المنيع ثلاجات

توفر شركة المنيع خصومات كبيرة على العلامات التجارية الشهيرة في مجال الثلاجات مثل أجهزة شركة إل جي، توشيبا، دايو وفرجيدير وغيرها ومن العروض الموجودة على موقع الإلكتروني ما يلي:

احصل على خصم بقيمة 199.99 ريال سعودي عند شراء ثلاجة توشيبا بابين 19.6 قدم سلفر GR-A720ATE مقابل 3699 ريال بدلاً من 3898.99 ريال.

اشتري ثلاجة إل جي بابين 20.9 قدم لون أبيض LT22CBBWLN مقابل 5199 ريال بدلاً من 7399 ريال، ووفر مبلغ 2200 ريال.

المنيع للمكيفات

مع دخول فصل الصيف تزداد الحاجة لأجهزة التبريد والتكييف، احصل على احتياجاتك من مكيفات المنيع واستفد بالخصومات المتاحة.

خصم بنسبة 27.02% على مكيف هام الجداري الذهبي واي فاي 18000 حار وبارد HM18HSM22GO، متوفر بسعر 2434 ريال بدلاً من 3335 ريال بخصم نقدي 901 ريال.

مكيف MTC جداري 12100 بارد توزيع رباعي MTC12CT00N متوفر بنسبة خصم 26.31%، ويعرض مقابل 1684 ريال بدلاً من 2285 ريال.

احصل على منقي هواء فيليبس 63 م مقابل 999.01 ريال بدلاً من 1199 ريال.

مكيف إل جي جرين 20000 وحدة بارد وطني اشتريه الآن واستفيد بخصم 37.05% بقيمة ألفي ريال سعودي، حيث يعرض مقابل 3399.5 ريال بدلاً من 5399.5 ريال.

عروض المنيع للغسالات