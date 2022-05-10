نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كارفور السعودية تتجاوز 40% على الهواتف والشاشات حتى نهاية شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور السعودية تتجاوز 40% على الهواتف والشاشات حتى نهاية شهر مايو، يتوفر تي سي ال تلفزيون ال اي دي 65 بوصة اندرويد يدعم تقنية 4K بسعر 2699 ريال بدلا من 3909 ريال خصم 30%، يتوفر التو تلفزيون 65 بوصة يدعم تقنية 4K ال اي دي بسعر 2199 ريال بدلا من 2899 ريال خصم 24%، يتوفر تلفزيون سوني ال اي دي أندرويد 55 بوصة يدعم تقنية 4k بسعر 3099 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 22% ضمن عروض كارفور السعودية حتى نهاية شهر مايو.

عروض كارفور السعودية تتجاوز 40%

تتوفر شاشة ال جي سمارت 50 بوصة ال اي دي يدعم تقنية 4k بدقة عالية معالج رباعي النواة، بسعر 2399 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن خصومات كارفور السعودية نصف الثمن تلفزيون ال جي 55 بوصة ال اي دي معالج رباعي النواة تصميم سينمائي بسعر 2999 ريال بدلا من 5299 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الشاشات كارفور السعودية تي سي ال تلفزيون ال اي دي 43 بوصة اتش دي اندرويد بسعر 1299 ريال بدلا من 1724 ريال خصم 24%، تتوفر نيكاي تلفزيون ذكي 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3299 ريال خصم 27%.

عروض هواتف أيفون كارفور السعودية

يتوفر هاتف ابل ايفون 13 برو باللون الأخضر سعة 256 جيجا بايت بسعر 4899 ريال بدلا من 5349 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض هواتف أيفون كارفور السعودية هاتف ابل ايفون 13 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام باللون الأزرق يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 3319 ريال بدلا من 3750 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض كارفور السعودية خصومات حتى نهاية مايو هاتف ابل ايفون 12 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس باللون الأبيض بسعر 3350 ريال بدلا من 3649 ريال خصم 30%.

عروض هواتف سامسونج

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A52 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع باللون الأزرق بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض هواتف سامسونج كارفور السعودية هاتف سامسونج A52S سعة 128 جيجا بايت و 5 جيجا رام باللون الأخضر بسعر 1449 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض كارفور حتى نهاية شهر مايو هاتف سامسونج جالاكسي A22 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام باللون الأبيض بسعر 724 ريال بدلا من 834 ريال خصم 13%.

عروض أجهزة اللاب توب كارفور السعودية

يتوفر ديل لاب توب كور اي 5 سعة 1 تيرا بايت 8 جيجا رام 14 بوصة بسعر 2499 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض أجهزر اللاب توب كارفور السعودية أيسر لاب توب كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 8 جيجا رام 14 بوصة بسعر 2349 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 21%، يتوفر ديل لاب توب 2 في 1 كور اي 5 سعة 256 جيجابايت 8 جيجا رام 14 بوصة بسعر 2599 ريال بدلا من 3599 ريال خصم 27%، يتوفر اسوس لاب توب كور اي 3 حجم 256 جيجا بايت و 4 جيجا رام 15.6 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2149 ريال خصم 25% ضمن عروض كارفور السعودية حتى نهاية شهر مايو.