نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أرخص عروض لولو ماركت على الشاشات في السعودية وتخفيضات اكسسوارات التلفزيون من lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو ماركت على الشاشات التلفزيونية الجذابة من حيث التصميم الخارجي، وذلك بالإضافة إلى الخصومات والتخفيضات على اكسسوارات التلفزيون من مضخمات الصوت والطاولات المخصصة للشاشات، والعديد من مستلزمات المنزل حصريًا من لولو هايبر ماركت السعودية lulu hypermarket لعملائه، تعرف على أقوى العروض فيما يخص الشاشات التلفزيونية في التالي، نوافيكم بأجدد التفاصيل حول أفضل العروض التوفيرية من كبرى متاجر السعودية، ويمكنكم طلب العروض من خلال موقع سلسلة متاجر لولو المميزة والمتاحة بجميع أماكن المملكة السعودية، وتسري العروض حتى يوم 17 مايو 2022 الجاري، كما يمكنكم زيارة أقرب فروع لولو لمنزلك والإستمتاع بالتخفيضات والخصومات الأسبوعية.

عروض لولو ماركت على الشاشات

تعد الشاشات التلفزيونية الذكية كبيرة الحجم من أهم مستلزمات المنزل العصري وأكثرها طلبًا؛ وذلك لما تقدمه للمستخدم من تجربة مشاهدة ممتعة، إلى جانب القيام بعدة وظائف في جهاز واحد بما يتناسب مع أعمار مستخدميه، ويحدد سعر الشاشة الذكية الشركة التابعة لها، والمعروفة من حيث الجودة الممتازة في الصورة والنقاء وقوة الألوان، ويتضح ذلك في شاشات سامسونج الذكية إلى جانب شاشات سوني الفائقة من حيث الجودة، بينما تبدأ الأسعار في الإنخفاض شيئًا فشيئًا مع التعرف على علامات تجارية أخرى حديثة، ويختار لكم لولو ماركت أفضل تخفيضات الشاشات حصريًا.

سوني شاشة ذكية جوجل 75 بوصة بسعر 5599 بدلًا من 7299 ريال.

شاشة ذكية سوني 65 بوصة جوجل عالية الوضوح بسعر 3949 بدلًا من 5099 ريال.

لولو اكسسوارات التلفزيون

تتنوع اكسسوارات التلفزيون ما بين مضخمات الصوت التي تبث الأصوات بشكل متعدد الأبعاد، مما ينقل للمستخدم صوت واقعي ذو جودة ممتازة وتقنيات عالية الجودة لتعطي الشعور بالصوت السينمائي، بينما تتضمن العروض كذلك إصدار مميز من شركة أيكون ميكروفون للتسجيل المباشر، تتوفر بالعروض ساوند بار مكبر للصوت أيضًا.

ياماها مكبر الصوت ساوند بار بسعر 799 بدلًا من 1299 ريال.

جي بي ال 2.1 قناة مكبر الصوت ساوند بار سينما بسعر 599 بدلصا من 899 ريال.

ايكون ميكروفون تسجيل مباشر + سماعات أذن بسعر 189 بدلًا من 299 ريال.

جمعنا لكم مجموعة من الشاشات الذكية الأكثر طلبًا في الوطن العربي بأسعار مذهلة وخصومات وتخفيضات حصرية، وذلك حصريًا من لولو ماركت لعملائه، تابعوا معنا كل ما هو جديد في مجال عروض السعودية.