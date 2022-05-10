عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 55% لمدة 10 أيام خلال شهر مايو 2022

يقدم هايبر بنده الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة التي يحتاجها كل بيت، فلذلك تحرص معظم الأسر على زيارته ، لشراء احتياجاتها و مستلزمات المنزل، وتكون عروض بنده على الأطعمة والمجمدات والأجهزة الكهربائية، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يحرصون على معرفة هذه العروض وتوقيتها حتى لا تضيع عليهم فرصة العروض التي توفر لهم جزء غير قليل من ميزانية المنزل، وإليكم عروض سوبر ماركت بنده.

عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% خلال شهر مايو اقوى عروض السعودية

عروض بنده للمنتجات الغذائية واللحوم

يقوم بنده بالعروض المستمرة على الأطعمة واللحوم والمجمدات فسوف نعرض الخصومات على السلع المختلفة.

خصومات بنده اليوم دقيق كريستال متعدد الاغراض كجم بسعر 11,95 جنية.

يارا سكر أبيض كجم10,95 جنية.

كريستال سمن نباتي1,5كجم بسعر 55,95جنية.

فراخ متبلة واحد كجم بسعر59,95 جنية.

كيلو اللحم المفروم بسعر 124,95جنية

جبنة دومتي ملح خفيف كجم بسعر 49.95 جنية.

حلواني لانشون كجم بسعر 114 جنية.

كيلو الحم البقري بسعر 154,95 جنية.

جمبري سعر الكيلو 170 جنيه.

سمك فيلية سعر الكيلو 124 جنية.

نسلة كافي ميت400جم بسعر46,95 جنية.

شكولاتة كيت كات ميني 250 جم بسعر 54,95جنية

نسكويك مسحوق كاكاو 300جرام +كوبهديةبسعر33,95جنية.

شريوس كورن فليكس حبوب العسل 375 جرام بسعر 47,5جنية.

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية

عروض بنده ليست على اللحوم والمواد الغذائية فقط بل أيضاً تشمل الاجهزة الكهربائية التى تحتاج إليها كل ربة منزل وكل بيت ،فهناك خصومات كبيرة على الاجهزة.