نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 55% لمدة 10 أيام خلال شهر مايو 2022 في المقال التالي
يقدم هايبر بنده الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة التي يحتاجها كل بيت، فلذلك تحرص معظم الأسر على زيارته ، لشراء احتياجاتها و مستلزمات المنزل، وتكون عروض بنده على الأطعمة والمجمدات والأجهزة الكهربائية، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يحرصون على معرفة هذه العروض وتوقيتها حتى لا تضيع عليهم فرصة العروض التي توفر لهم جزء غير قليل من ميزانية المنزل، وإليكم عروض سوبر ماركت بنده.
عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% خلال شهر مايو اقوى عروض السعودية
عروض بنده للمنتجات الغذائية واللحوم
يقوم بنده بالعروض المستمرة على الأطعمة واللحوم والمجمدات فسوف نعرض الخصومات على السلع المختلفة.
- خصومات بنده اليوم دقيق كريستال متعدد الاغراض كجم بسعر 11,95 جنية.
- يارا سكر أبيض كجم10,95 جنية.
- كريستال سمن نباتي1,5كجم بسعر 55,95جنية.
- فراخ متبلة واحد كجم بسعر59,95 جنية.
- كيلو اللحم المفروم بسعر 124,95جنية
- جبنة دومتي ملح خفيف كجم بسعر 49.95 جنية.
- حلواني لانشون كجم بسعر 114 جنية.
- كيلو الحم البقري بسعر 154,95 جنية.
- جمبري سعر الكيلو 170 جنيه.
- سمك فيلية سعر الكيلو 124 جنية.
- نسلة كافي ميت400جم بسعر46,95 جنية.
- شكولاتة كيت كات ميني 250 جم بسعر 54,95جنية
- نسكويك مسحوق كاكاو 300جرام +كوبهديةبسعر33,95جنية.
- شريوس كورن فليكس حبوب العسل 375 جرام بسعر 47,5جنية.
عروض بنده على الأجهزة الكهربائية
عروض بنده ليست على اللحوم والمواد الغذائية فقط بل أيضاً تشمل الاجهزة الكهربائية التى تحتاج إليها كل ربة منزل وكل بيت ،فهناك خصومات كبيرة على الاجهزة.
- فريش مبرد هواء سمارت 60 لتر بسعر 2199 جنية.
- فريش مبرد هواء35لتر بسعر 1449.
- ميجا مبرد مياة بحافظة بسعر 1599 جنية.
- كولدير مبرد مياة اوف وايت/رمادي بسعر 2599 جنية.
- تورنيدو مروحة استاند بسعر 899 جنية.
- لايف مروحة استاند بسعر 799 جنية.
- ميجا مروحة عمود بسعر 375 جنيه.
- تورنيدو مروحة سقف بسعر 539 جنية.
- تورنيدو مروحة كاريوكا بسعر 775 جنية.
- كما أن سعر تيفال مروحة استاند ريموت بسعر 999 جنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 55% لمدة 10 أيام خلال شهر مايو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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