شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده هذا الأسبوع ليس مثيل تصل إلي 50%

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عروض بنده الأسبوعية، يعد سوق بنده من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك السوق يتضمن ولديه مجموعات قوية وكبيرة مع أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتشييد وإنشاء شركة تكون من الشركات القوية والناجحة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر يتضمن على أقوى المجموعات الكبيرة التي استطاعت أن تمهد طريقها لبناء وتشييد تصورات إيجابية كثيرة.
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عروض بنده الأسبوعية
يكون سوق بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر من الأسواق التي لها دور مهم في خدمة العديد من العملاء والمواطنين بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية التي تم وصولها إلى نحو مائة مليون وستون زبون، وكذلك فإن هايبر بنده يتضمن ويكون لديه سجل قوي ورائع يعود لعام 1978.
عروض بنده المملكة العربية السعودية
- خصومات بنده الشهرية الصابون الطبيعي مع خلاصة البابايا 4 * 1 واي سي مقدار 100 جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 2 + 1 من صابون السائل للاستحمام من النوع سوفي مقدار 250 مل يكون بسعر 32 بدلًا من 48 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية 4 قطع من صابون الجسم من النوع جارداكس مقدار 120 جرام تكون بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده الشهرية 600 جرام من كريم التنظيف بخلاصة المشمش من النوع فينتوس يكون بسعر 22.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية معطر الجسم من النوع فيبولا مقدار 245 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.25 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 150 جرام من الصابون الطبيعي نوعه فاشكول يكون بسعر 18.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم الصابون المضاد للبكتيريا من النوع برادلي مقدار 100 جرام يكون بسعر 3.50 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده الشهرية
- تنزيلات بنده الأسبوعية 150 مل من معطر الجسم نوعه بردلي يكون بسعر 8.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم معطر الجسم من النوع فوج مقدار 120 مل يكون بسعر 10.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليومية ستيك مزيل العرق من النوع نيفيا مقدار 40 مل يكون سعره 9.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
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