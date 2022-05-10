نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 60% حتى نهاية مايو على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 60% حتى نهاية مايو على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر توشيبا نشافة ملابس سعة 8 كيلو إنفيرتر مع نظام المكثف باللون الأبيض بسعر 2499 ريال بدلاً من 3149 ريال تخفيض 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي مجفف ملابس سعة 9 كيلو واي فاي باللون الأبيض بسعر 4499 ريال بدلاً من 7149 ريال تخفيض 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو.

خصومات اكسترا الكبرى تصل إلى 60%

يتوفر هومز تلفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل إتش دي ام دي 2 مدخل يو اس بي بسعر 1099 ريال بدلاً من 1699 ريال تخفيض 35%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات اكسسترا الكبرى تتجاوز نصف الثمن ال جي تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5299 ريال بدلاً من 12999 ريال تخفيض 59%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر كلاس برو تلفزيون 32 بوصة فائق الوضوح بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال تخفيض 40%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 3 حجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجا باللون الرمادي بسعر 1799 ريال بدلاً من 2599 ريال تخفيض 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مايو

يتوفر إتش بي المتحول كور اي 5 سعة 8 جيجا و 512 جيجا حجم 14 بوصة باللون الفضي بسعر 3199 ريال بدلاً من 3599 ريال تخفيض 11%، ضمن عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو إتش بي فاميلي 15 كور اي 5 سعة 512 جيجابايت حجم 15.6 بوصة باللون الرمادي بسعر 2699 ريال بدلاً من 2999 ريال تخفيض 10%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 15 كيلو تجفيف سعة 8 كيلو باللون الفضي بسعر 6299 ريال بدلاً من 9199 ريال تخفيض 32%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 301 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي غسالة تعبئة علوية سعة 16 كيلو واي فاي باللون الأسود بسعر 3999 ريال بدلاً من 6449 ريال تخفيض 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو.