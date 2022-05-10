شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

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عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم أقوى عروض عودة المدارس على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وذلك من خلال فروع هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لصنع أفضل الأصناف والوصفات لأفراد عائلتك من خلال اقتناء افضل الخامات والماركات بأوفر الأسعار مع العلم أن هذه العروض وأكثر تستمر منذ الخامس من مايو 2022 وحتى 17 مايو ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم العروض لهذا الأسبوع. عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية: غلاية ستانلس ستيل من كليك أون سعة 2.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

طاهية أرز من سينكور بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

شواية كهربائية من كولين قوة 2000 واط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

مايكروويف كينوود سعة 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال. سينكور قلاية بدون زيت بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عصارة بلاك آند ديكر قوة 350 واط بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

خلاط عمودي من سينكور بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 779 ريال.

قطاعة متعددة من جيباس بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

صانعة ساندويتش من كليك أون بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال. عرض قوي على مكنسة كهربائية من كليك أون سعة 25 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

خلاط مولينكس بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

كولين قلاية بدون زيت سعة 2 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 265 ريال.

مطحنة قهوة سينكور بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 111 ريال.

محضرة قهوة من كينوود بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال. عروض الأدوات المنزلية: عرض ترمس قهوة ستانلس ستيل من لوك آند لوك سعة 2.2 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.

ونوع آخر من ترمس القهوة لوك آند لوك بنفس السعة ولكن بشكل وديزاين مختلفين بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

ترمس قهوة ستانلس ستيل من لوك آند لوك سعة 1.9 لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 105 ريال. طقم أواني طبخ تيفال سوبر مجموعة مكونة من خمس قطع بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

صينية مستطيلة أوفن شيف دورليكس سعة 2.5 لتر بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني

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