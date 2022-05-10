شوف خصومات بنده اليومية 40% خصم يبداء من الان وحتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده اليومية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تم بنائه وتشييده في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أكبر الشركات الهامة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح الهايبر من إحدى الأسواق المركزية والتجارية والمالية، وذلك لكي يتم البيع لكل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويحتاجها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية سواء كانت من السلع الغذائية وكذلك من الغير غذائية.

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يكون هايبر بنده متواجد ومتوفر فيه كل السلع والمنتجات التي يطلبها ويريدها كل شخص في المملكة العربية السعودية، كما يتم توافر وتواجد هذه المستلزمات والمنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فيمكن أن يتم المنح والتقديم لتلك العروض والخصومات بالصورة الأسبوعية وكذلك اليومية على كل سلعة متواجدة في السوق إلى كل زبائن الهايبر.

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تخفيضات بنده الشهرية معجون الأسنان من إكستريم ريد كولجيت فريش مقدار 125 مل عدد اثنان قطعة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم معجون الأسنان بالنكهة العادية الرائعة مقدار 2 * 120 مل من النوع كولجيت مع خصم 20 بالمائة يكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 100 مل من معجون الأسنان آيسي وايت كلوس أب يكون بسعر 13.50 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

تخفيضات بنده الأسبوعية معجون الأسنان كالسيوم الحليب من النوع كلوس أب مقدار 125 مل يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 100 مل من معجون الأسنان المتكامل 8 من النوع سيجنال يكون بسعر 11.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية معجون الأسنان ماكس فريش من النوع كولجيت يكون بسعر 8.50 بدلًا من 14.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية معجون الأسنان البياض ثري دي من النوع برليانس كرست مقدار 75 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

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