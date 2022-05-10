طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

سحب الفلوس من ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة يتطلب بصورة أساسية امتلاك محفظة إلكترونية، حيث يتم إيداع المال عليها مسبقًا لتتمكن من سحب النقود فيما بعد من الماكينة، وهذه الخدمة قُدمت للتسهيل على الأفراد في طرق حمل المال والانتفاع به بسهولة ودون تعقيدات.

سحب الفلوس من ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة

إن كانت لديك محفظة إلكترونية فبالتأكيد تعلم أن لها تطبيق يتيح التحكم فيها، وإدارة عمليات الإيداع والسحب، حيث:

تعد المحفظة الإلكترونية في الوقت الحالي من أسهل وأبسط الطرق المستخدمة لدفع الأموال.

أشهر الوسائل لحفظ المال، وإتمام معاملاتك مع أمان عالى وإنجاز سريع.

المحافظ الإلكترونية منها ما هو بنكي، ومنها ما هو تابع لشركة من شركات الاتصالات، مثل فودافون كاش، وأورانج كاش وغيرها.

كيفية سحب الأموال من الصراف الآلي بدون بطاقة

اتبع تلك الطريقة البسيطة للسحب من الصراف الآلي:

اعلم بدايةً أنك يجب أن تتأكد أن محفظتك تتيح السحب من البنك التابع له الماكينة، فهناك بنوك لا تتيح الخدمة بعد، أو تتيحها لمحفظة دون غيرها.

افتح تطبيق المحفظة، سواء كانت بنكية أو غيرها، وحدد منها سحب أموال من الصراف، وحدد المبلغ، ثم أدرج رمزك السري للتأكيد.

المبلغ المحدد سقف أقصى، أي أنه يمكنك سحب أقل منه لكن ليس أكثر.

انتظر استلام رسالة برقم سري مؤقت لاستخدامه على الماكينة.

اختر من الشاشة في الماكينة عبارة محافظ إلكترونية، أو خدمات بدون بطاقة.

سيطالبك بتحديد نوع محفظتك، فحدده.

استكمل الخطوات بالضغط على خدمات نقدية، ومنها سحب.

سجل رقم هاتفك، الذي عليه المحفظة، أو المرتبط بها.

سجل الرقم السري المؤقت على الماكينة.

حدد المبلغ المطلوب للسحب، وأكده وانتظر خروج المال.

سحب الفلوس من ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة يجعلك لا تقلق من عدم امتلاك المال، وذلك لأنه متواجد دائمًا في هاتفك، والماكينات متوفرة على نطاق واسع مما يجعل حصولك على المال أسهل.