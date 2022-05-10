شوف عروض أسبوعية من السدحان بأقوي الأسعار على الأجهزة المنزلية الكهربائية

أغتنم فرصة أسواق السدحان التي تقدمها لكل أبناء الشعب السعودي والمغتربين خلال منتصف الأسبوع تقدم أقوي العروض لمدة يومان فقط أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع وتسمي عروض المهرجان الطازج من كل أسبوع وتحتوي المجلة على العديد من السلع التمونية والبقاله، يبدأ العرض من يوم الأثنين والثلاثاء الموافق .

عروض السدحان في مهرجان الطازج وعروض أسبوعية من أسواق السدحان بأقوي الأسعار

كما يتوافر عروض أسبوعية متنوعة مميزة يتوافر بها جميع أحتياجاتكم أيضاً من لحوم وأسماك وتوابل ومكسرات مشكلة، ويتوافر أيضاً تشكيلة من الحلويات، مشروبات غازية، ويتوافر أيضاً منتجات مونتانا خضروات وفواكه مجمدة، يوجد أيضاً منتجات مجمدة من أمريكانا والسنبلة، يوجد بقسم المنظفات أجود الماركت الأجهزة الكهربائية المنزلية، سارعوا بشراء العروض الأسبوعية وعروض منتصف الأسبوع.

عروض قوية للأدوات المنزلية بأسعار قوية:

طقم قدور طبخ متنوع، 8 قطع من HOMEWAY، بسعر 149.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال.

طقم قدور ستانلس مكون من 9 قطع ماستر كوك بسعر 299.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال.

يوتي سي حافظة طعام متنوعه، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

قدر ضغط بسعة 7 لتر، بسعر 105.00 ريال بدلاً من 132.00 ريال.

قدر ضغط سعة 9 لتر، بسعر 119.00 ريال بدلاً من 145.00 ريال.

ترمس متنوع هوم واي، بطاطس سعة 1 لتر بسعر 29.00 ريال بدلاً من 39.00 ريال.

طقم حافظات طعام مرحبا متنوعة مكون من 4 قطع، بسعر 29.00 بدلاً من 39.00 ريال.

فرامة خضار وايند سيرا، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 59.00 ريال.

طقم عشاء مكون 34 قطعة،

تقدم السدحان أقوى العروض على المكيفات الصحراوية وموزع المياه والمراوح مع دخول الصيف من شركتي امبكس وكليك أون.

كنيكون خلاط كهربائي 2 في1 بقوة 350 واط بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

محضرة طعام من هومر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

عصارة الحمضيات من كليك أون بسعر 99.95 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

فليبس قلاية بدون زيت بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

صانعة قهوة من فليبس سعة 0.6 لتر بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.

فليبس غلاية مياة سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

ماكينة صنع القهوة التركية بقوة 480 واط بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 130 ريال.